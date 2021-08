Grupa Muszkieterów ponownie łączy siły z Panattoni

Decyzja o uruchomieniu nowego magazynu Grupy Muszkieterów wynika z założeń Nowej Strategii Logistycznej przyjętej w odpowiedzi na rozwój sieci Bricomarché oraz kanału sprzedaży online.

Jednym z najważniejszych jej celów jest utworzenie zasobu magazynowego umożliwiającego sprawną realizację dostaw z bałtyckich portów do sklepów sieci na południu Polski.

Kierunek zmian w logistyce Muszkieterów został wypracowany przez zespół pracowników ITM Baza Poznańska Sp. z o.o., wyznaczając plan działań w logistyce Grupy na kolejne 5 lat.

Kontynuacja współpracy z Panattoni jest kolejnym elementem realizacji przyjętej przez Grupę Muszkieterów w 2020 roku Nowej Strategii Logistycznej, mającej na celu wsparcie dalszego rozwoju sieci Bricomarché oraz kanału e-commerce

Dzięki inwestycji powstanie kilkadziesiąt nowych miejsc pracy, a okoliczne firmy wspierające usługi dla logistyki zyskają szansę na dalszy rozwój.

Transakcja zainicjowana z powodu wzrostu wolumenu towarów przesyłanych do lokalizacji na południu kraju, wesprze optymalizację łańcucha dostaw Grupy Muszkieterów. Dodatkowo nowy magazyn, położony przy sieci nowoczesnych dróg i autostrad, przyczyni się do znacznego obniżenia kosztów logistycznych poprzez skrócenie odległości do obsługiwanych sklepów, a także do poprawy jakości całościowego serwisu związanego z realizacją dostaw. W perspektywie długoterminowej, dla Grupy Muszkieterów kluczowa jest możliwość dalszej rozbudowy obiektu w celu stałego poszerzania zasobu magazynowego, umożliwiającego istotne ograniczenie śladu węglowego oraz kosztów związanych z transportem.

– Zwiększanie naszych zasobów logistycznych i obecność w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach magazynowych ma strategiczne znaczenie w kontekście rozwoju Grupy Muszkieterów. Konsekwentnie dążymy do tego, by zagwarantować efektywną obsługę dynamicznie rosnącej sieci supermarketów spod szyldu Bricomarché, tak aby nasze sklepy otrzymywały szeroki wybór towarów w najkrótszym możliwym czasie. Poprzez współpracę z Panattoni uzyskaliśmy dostęp do nowoczesnej przestrzeni magazynowo-biurowej w świetnie skomunikowanej lokalizacji na południu Polski, co z pewnością przełoży się na wzrost jakości obsługi logistycznej i ostateczne zadowolenie naszych klientów – mówi Jacek Berger, Prezes Logistyki Grupy Muszkieterów w Polsce.

- Nowy magazyn logistyczny pomoże lepiej odpowiedzieć na potrzeby setek niezależnych polskich przedsiębiorców, zrzeszonych w Grupie Muszkieterów. – Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały nam, jak ważne jest planowanie długofalowe oraz zabezpieczenie ciągłości dostaw. Inwestując w kolejny magazyn chcemy nie tylko reagować na bieżące zapotrzebowanie, ale również zabezpieczyć naszą sieć logistyczną na przyszłość – dodaje Jacek Berger.