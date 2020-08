Grupy Polpharma ma więcej miejsca w Błoniach

Z początkiem sierpnia wystartowały pierwsze operacje logistyczne w nowym rozbudowanym module platformy FM Health, największym centrum magazynowania i dystrybucji produktów farmaceutycznych w Centralnej Europie, należącej do FM Logistic CE.

Otwarcie kolejnego modułu na platformie logistycznej FM Health w Błoniu umożliwia pełną realizację obsługi magazynowej oraz transportowej z 3 zakładów produkcyjnych Grupy Polpharma w Polsce do centralnej hurtowni, jak również dystrybucję z hurtowni farmaceutycznej Polpharma do odbiorców.



Dotychczas, liczba palet na stocku dla tego klienta wynosiła 6 tys., przyjęcia towaru w skali roku oscylowały na poziomie około 50 tys. palet i wydania kartonów około 800 tys. Po uruchomieniu hurtowni, już w tym roku, stock i obrót paletowo-kartonowy zdecydowanie wzrośnie, a docelowo pomieści 35 tys. palet, recepcja towaru zaś będzie na poziomie 170 tys., a wydania to nawet kilka milionów kartonów na rok.

- Cały projekt rozbudowy i przygotowania magazynu oraz operacji realizowany był w ścisłej współpracy między zespołami projektowymi obu firm, jestem przekonana, że przełoży się to na doskonałe rezultaty operacyjne.- mówi Marzena Świerczewska, dyrektor platformy FM Logistic CE w Błoniu.

Jak mówi Izabela Marciniak, dyrektor ds. magazynowania i dystrybucji Grupy Polpharma, po zakończeniu II fazy projektu w roku 2022 hurtownia farmaceutyczna Polpharmy w Błoniu będzie jedynym punktem dystrybucyjnym leków producenta. Centralny magazyn w środkowej Polsce zastąpi kilka dotychczasowych miejsc składowania wyrobów, rozsianych na terenie całego kraju.



Nowo powstały moduł magazynowy to 12 tys. mkw. i prawie 20 tys. miejsc paletowych. W ramach hurtowni farmaceutycznej, wydzielonych zostało kilka pomieszczeń w zależności od rodzaju składowanych produktów, jak również temperatury przechowywania, w tym 2 chłodnie. Magazyn spełnia wszystkie wymagane przepisami normy, zastosowano w nim najnowocześniejsze rozwiązania techniczne Do swojej dyspozycji klient otrzymał również powierzchnię biurową.

Umowa z Grupą Polpharma została zawarta na 7 lat. W rozbudowę obiektu FM Logistic CE zainwestował ponad 60 mln zł. Obecnie platforma FM Health w Błoniu posiada łączną powierzchnię prawie 92 tys. mkw. i pojemność ponad 140 tys. miejsc paletowych. Oprócz usług związanych ze składowaniem i dystrybucją produktów, zarówno na rynek krajowy jak i międzynarodowy, na platformie na dużą skalę realizowane są usługi co-packingu dla różnych klientów.