GTV szykuje ekspansję w parku MLP

Obecnie spółka GTV korzysta już z 20,3 tys. mkw. powierzchni.

Przekazanie najemcy nowego budynku planowane jest w kwietniu przyszłego roku.

W transakcji pośredniczyła firma doradcza AXI IMMO.

Firma GTV wynajęła w parku logistycznym MLP Pruszków II powierzchnię wynoszącą ok. 32 tys. mkw. Z tego na cele magazynowe będzie przeznaczone ponad 30,2 tys. mkw., a duże nowoczesne przeszklone przestrzenie biurowe zajmą kolejne 1650 mkw.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Budowa nowego obiektu rozpocznie się w sierpniu br., a jego przekazanie do użytkowania planowane jest w kwietniu 2023 r. W zawartej transakcji doradzała firma AXI IMMO.

GTV znane na 50 rynkach

Firma GTV jest międzynarodowym producentem akcesoriów meblowych i oświetlenia LED. W portfolio produktowym oferowanym przez spółkę znajdują się także produkty komplementarne tj. narzędzia ręczne oraz odzież ochronna. Łącznie oferta spółki to blisko 12 tys. produktów. Dziś GTV działa na 50 rynkach w Azji, Europie, Ameryce i Afryce, posiada swoje oddziały w Chorwacji, Czechach i Hiszpanii. Od 2018 r. należy również do grona najemców MLP Group i obecnie korzysta z 20,3 tys. mkw. w centrum logistycznym MLP Pruszków II.

- Centrum logistyczne MLP Pruszków II ma bardzo duży potencjał do dalszej rozbudowy. Docelowo będzie to jeden z największych kompleksów w regionie, znajdujący się w pobliżu aglomeracji warszawskiej. Doskonała lokalizacja, świetny dojazd, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań chroniących środowisko w tym m.in. montaż paneli fotowoltaicznych powoduje, że jest to jedno z najbardziej popularnych centrów w naszym portfolio. Bardzo cieszymy się z podpisania nowej umowy i rozszerzenia współpracy z dotychczasowym najemcą, a tym samym z możliwości elastycznego reagowania na jego zwiększające się potrzeby - powiedział Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland w MLP Group.

Konieczność rozbudowy magazynu jest związana z rozwojem sprzedaży i zapewnieniem sprawnego serwisu dla naszych partnerów biznesowych. Zależało nam przy tym na lokalizacji po zachodniej stronie Warszawy, gdyż tutaj znajduje się nasze biuro oraz pozostałe magazyny. W regionie działamy z sukcesami od 25 lat - wyjaśnia Arkadiusz Marcyjanik, dyrektor logistyki GTV Poland.

- Gratulujemy klientowi konsekwencji i realizacji długofalowych planów związanych z rozwojem operacyjnym w ramach centrum dystrybucyjnego MLP Pruszków II. To strategiczna decyzja uwzględniająca spełnienie wszystkich najważniejszych potrzeb firmy GTV. Zaufany deweloper, dobrze znana lokalizacja, bliskość siedziby głównej oraz dostęp tej samej kadry specjalistów pozwoliły na pomyślne zakończenie negocjacji. Transakcja potwierdza także, jak istotna jest sumienna praca oraz utrzymywanie dobrych relacji z klientem i deweloperem przez wiele lat - dodaje Karol Osiecki, Associate Director Industrial & Development w AXI IMMO.

MLP Pruszków II jeszcze urośnie

MLP Pruszków II to nowoczesne centrum logistyczne położone w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów, w odległości 5 km od Pruszkowa. Jest to największy kompleks w regionie, którego docelowa powierzchnia najmu to 393 tys. mkw. Wybrane budynki posiadają prestiżowy certyfikat BREEAM. Zgodnie ze strategią MLP Group w zakresie ESG na dachach montowane są instalacje fotowoltaiczne.

Dzięki elastycznemu podejściu do indywidualnych potrzeb najemców, centrum jest w stanie sprostać wymaganiom klientów z różnych branż. MLP Pruszków II posiada rozwinięte połączenia komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy, jak i z głównymi arteriami łączącymi stolicę z innymi miastami. Park położony jest między drogą lokalną nr 760 a odcinkiem autostrady A2, 3 km od węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w rejonie Pruszkowa-Żbikowa. W jego pobliżu przebiegają linie kolejowe o charakterze międzynarodowym, które umożliwiają doskonałe warunki logistyczne zarówno dla dystrybucji krajowej, jak i międzynarodowej. Na terenie parku znajduje się przystanek autobusowy oraz działa samoobsługowa stacja wynajmu rowerów Nextbike.