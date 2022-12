Panattoni od początku działalności dostarczyło dziesiątki inwestycji dla sektora produkcyjnego – zarówno obiekty BTS, jak i dostosowaną powierzchnię w ramach parków i realizacji w segmencie City Logistics. Zagłębiem dla branży w ostatnich latach stało się województwo śląskie, a jednym z kluczowych ośrodków – Czeladź. To właśnie w tej lokalizacji swoje dwa dotychczasowe ośrodki w regionie skonsoliduje Habasit. Przedsiębiorstwo dostarcza szereg technologii dla produkcji, w tym wysokowydajne, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania w zakresie taśm, pasów zębatych i płytkowych łańcuchów transportujących.

W ramach Panattoni Park Czeladź V już od stycznia 2023 r. firma będzie korzystać z 13 000 mkw., a powierzchnia zostanie powiększona w przyszłości. Oprócz przestrzeni magazynowo-produkcyjnej przedsiębiorstwo skorzysta z 2160 mkw. biur, które Panattoni przygotowało we współpracy z architektami wnętrz najemcy.

Habasit od lat realizuje ogromne inwestycje w Polsce, rozwijając procesy sprzedaży, produkcyjno–magazynowe czy serwisowe jako firma Habasit Polska. Od kilku lat dzięki spółce Habasit Services z ogromnym sukcesem budowane są w naszym kraju usługi wspólne dla całej Grupy. Przez prawie 20 lat działalności na lokalnym rynku zyskaliśmy rangę wiodącego producenta i dostawcy taśm transportujących i pasów napędowych. Klienci cenią nas jako rzetelnego partnera biznesowego, który wspiera ich w optymalizacji procesów produkcyjnych, dostarczając niezawodne rozwiązania transportujące o długiej żywotności. Inwestycja jaką zrealizowaliśmy wspólnie z Newmark Polska i Panattoni, to projekt, który trwał ponad 4 lata. Z jednej strony jest on uznaniem dotychczasowej działalności lokalnych zespołów, zaś z drugiej wiąże się ze strategicznymi planami i rolą polskiego oddziału w strategii Grupy Habasit na następne lata. Dzięki inwestycji, o której mówimy, dostosowujemy środowisko pracy, warunki i moce do planów rozwoju, jakie czekają nas w kolejnych latach – mówi Grzegorz Rutkowski, General Manager Habasit Polska.