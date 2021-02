Hadley Dean, Jeremy Cordery i Peter Love tworzą nową spółkę deweloperską, która wchodzi na rynek magazynów

CTP, deweloper obiektów przemysłowych w Europie Środkowej i Wschodniej nawiązuje strategiczne partnerstwo z działającym w Polsce MDC², założonym w tym roku przez Hadley'a Deana, Jeremy'ego Cordery'ego i Petera Loveby'ego, by budować w całym kraju parki biznesowe. Realizacja pierwszych trzech obiektów rozpocznie się w pierwszym kwartale 2021 roku. W pierwszym roku CTP zainwestuje w projekty 200 milionów euro.

Należąca do pierwszej piątki europejskich deweloperów obiektów przemysłowych firma CTP, mająca w swoim portfolio 6,3 miliona mkw., wprowadza do Polski swoją sieć CTPark w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie na obiekty logistyczne w tym regionie.

- Polska to największa gospodarka w Europie Środkowej i Wschodniej, która ma strategiczne położenie i znajduje się niedaleko Niemiec, dlatego jest niezmiernie atrakcyjna z punktu widzenia logistyki - wyjaśnia Remon Vos, prezes CTP. - Roboty budowlane rozpoczniemy w Warszawie i Katowicach, a jednocześnie będziemy poszukiwać kolejnych miejsc w Polsce, w których mogłyby powstać najnowocześniejsze, zrównoważone parki dla 700 naszych klientów. Docierają do nas sygnały, że zapotrzebowanie na obiekty logistyczne i przemysłowe w regionie Warszawy i innych dużych polskich miast jest ogromne.

CTP będzie realizować w Polsce projekt we współpracy z MDC², deweloperem obiektów logistycznych, mającym swoje biura w Warszawie i Katowicach. Hadley Dean, założyciel MDC², przyznaje, że Polska to drugi pod względem tempa wzrostu rynek logistyczny w Europie. - Dlatego cieszymy się, że będziemy mogli odegrać znaczącą rolę w realizacji działań ekspansyjnych CTP.” MDC² to zespół doświadczonych ekspertów z branży nieruchomości, który w ciągu ostatnich 15 lat zrealizował parki logistyczne o powierzchni ponad trzech milionów mkw. - wyjaśnia Dean.

MDC² to deweloper i firma zarządzająca obiektami logistycznymi i magazynowymi z siedzibą w Polsce, którą w 2021 roku założyli doświadczeni specjaliści z branży nieruchomości komercyjnych: Hadley Dean (m.in. były szef EPP), Jeremy Cordery, Peter Love (związany wcześniej m.in. z EPP i Colliers), tworząc zespół mający na swoim koncie projekty magazynowe o łącznej powierzchni ponad 3 milionów mkw., zrealizowane na przestrzeni ostatnich 15 lat. Firma zajmuje się budową, obrotem i zarządzaniem obiektami logistycznymi w Polsce.

Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu z CTP Group, MDC² będzie mogło rozpocząć realizację pięciu nowych budów w Warszawie, Łodzi, Zabrzu, Opolu i Iłowie w trzecim kwartale 2021 roku.

CTP działa na siedmiu rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, tj. w Czechach, na Słowacji, w Rumunii, Serbii, na Węgrzech, w Bułgarii i Polsce. Firma posiada w swoim portfolio 6,3 miliona mkw., kolejnych 700 tys. mkw. jest w trakcie realizacji, tym samym do 2023 roku najprawdopodobniej uda jej się przekroczyć 10 milionów mkw. całkowitej powierzchni najmu. CTP to pierwszy deweloper obiektów przemysłowych w regionie, który uzyskał certyfikat BREEAM dla całego posiadanego przez siebie portfolio obiektów.