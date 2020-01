Hala pełna innowacji. Jakon zakończył realizację dla Famot DMG Mori

W inwestycji zastosowano pierwszą w Polsce technologię massmixing, w celu wykonania wzmocnienia podłoża pod maszynę MMZ CarlZeiss, w ramach realizacji powstała również szczelna wanna z kolumn DSM pod montaż maszyny DMU 1000 wykonana po raz pierwszy nie tylko w Polsce, ale w całej Europie – wcześniej ową technologię użyto w Miami. Obiekt wyposażono również w system zarządzania budynkiem BMS.

- W obiekcie DMG MORI FAMOT XXL Machining, w którym z niewiarygodną precyzją, bo aż do kilku mikrometrów, obrabiane będą stalowe korpusy maszyn o wadze blisko 40 ton wymagane są stabilne warunki pracy. Dlatego konieczne było zastosowanie precyzyjnej klimatyzacji i w pełni programowalnego układu. Użyto zamiennie ogrzewania i chłodzenia posadzki, systemu wentylacji wykorzystującego zasady termodynamiki oraz mapowania temperatur online, aby układ samoczynnie się dostrajał i reagował na zmieniające się czynniki pracy. Regulacja układów nie byłaby możliwa bez zastosowania systemu BMS – mówi Karol Dobrowolski, zastępca dyr. Działu Sprzedaży i Przygotowania Inwestycji w Jakon. - BMS umożliwia nam sterowanie zaworami ABQM, przepustnicami VAV, pozwala regulować pracę central wentylacyjnych, dostrajać parametry pracy agregatów wody lodowej, sterować pracą klap przewietrzających i kurtyn powietrznych przy śluzach – dodaje.

Dla inwestora ważny aspekt stanowiło również zużycie energii. BMS, dzięki dostępowi do liczników prądu, ciepła i chłodu analizuje oraz archiwizuje w czasie odczyty konsumowanej energii, tak aby dostrajać układ do zrównoważonych współczynników zużycia energii. Każde urządzenie jest monitorowane i sterowane za pomocą systemu, dzięki czemu uzyskujemy narzędzie do kontroli pracy w trybie rzeczywistym. System poprzez integrację z układem DALI, na bieżąco reaguje na zmieniające się warunki oświetlenia otoczenia. Umożliwia stworzenie indywidualnego scenariusza działania, dla przykładu „tryb konferencja”, w którym sala odpowiednio się ściemnia, włączają się urządzenia multimedialne, zjeżdżają rolety, a temperatura i wentylacja w zależności od liczby osób dostosowuje parametry klimatu w pomieszczeniu.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, zarządzanie obiektem, możliwe jest w sposób zdalny z dowolnego miejsca na świecie.

