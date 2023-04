Siedem miesięcy - tyle potrzebował Harden Construction na budowę hali magazynowej w Błoniu dla firmy Panattoni.

Harden Construction zakończył właśnie budowę nowej hali magazynowej Panattoni Park Błonie III.

Obiekt o powierzchni ponad 43,4 tys. mkw. został wybudowany przed czasem i po zaledwie 7 miesiącach oddany inwestorowi, łącznie z pozwoleniem na jego użytkowaniem.

Nowa hala w Błoniu obejmuje nie tylko powierzchnię magazynową, ale również nowoczesne biura.

Kompleks wyposażony jest w komfortowe strefy relaksu dla pracowników, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, wiaty rowerowe wyposażone w samoobsługowe stacje napraw oraz szereg innych rozwiązań przyjaznych pracownikom i środowisku.

Prace przy budowie hali, której wysokość wynosi prawie 15 metrów, rozpoczęto w pierwszej połowie września. Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie pod koniec marca br. i właśnie został przekazany właścicielowi i pierwszemu najemcy.

Za generalne wykonawstwo inwestycji oraz terminową realizację odpowiada firma Harden Construction.

- Hala A powstała w bardzo krótkim czasie - w ciągu zaledwie 7 miesięcy i to w okresie zimowym. Było to możliwe dzięki doskonałej koordynacji dostaw elementów prefabrykowanych z naszych magazynów. Efektywna koordynacja pracy pozwala nam na zminimalizowanie zużycia materiałów, energii i czasu potrzebnego do budowy hali. Dzięki temu proces budowy staje się bardziej ekonomiczny i ekologiczny, a zużycie energii i materiałów jest zmniejszone – mówi Paweł Fiuczek, dyrektor zarządzający w Harden Construction.

Redukujemy także tym samym ilość odpadów, co także przekłada się na zmniejszenie emisji CO₂ związanej z transportem i utylizacją odpadów budowlanych – mówi Paweł Fiuczek.

Obiekt zaprojektowano z myślą o zrównoważonym rozwoju i ochronie lokalnego środowiska. Jest on także w trakcie procesu certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent. To międzynarodowy system oceny zrównoważonego budownictwa, który uwzględnia szereg kryteriów związanych z ochroną środowiska, efektywnością energetyczną, jak też wpływem na zdrowie i komfort użytkowników budynku.

Nowa hala w Błoniu jest eko

W realizowanej hali zastosowano liczne optymalizacje w rozwiązaniach projektowych z zakresu zużycia energii i wody. Jednym z nich są elektrozawory powiązane z fotokomórką światła, które pozwalają na automatyczne otwieranie i zamykanie zaworów. Dzięki temu obiekt jest przyjazny dla środowiska i pozwala na redukcję zużycia zasobów naturalnych. Zainstalowano również system wykrywający ponadnormatywne zużycie wody, co pozwala na szybkie wykrycie i naprawę awarii. Ponadto dach hali został przygotowany do montażu paneli fotowoltaicznych, które zostaną zamontowane przez najemcę. Dzięki temu obiekt będzie mógł wytwarzać własną zieloną energię elektryczną, co przyczyni się do redukcji emisji CO₂ i innych szkodliwych substancji.

Na terenie obiektu posadzono łąki kwietne oraz roślinność mającą pełnić funkcję izolacyjną. Stanowi ona naturalne ekrany, będące barierą dla spalin i hałasu. Zdecydowano się także na instalację budek lęgowych dla ptaków oraz owadów. Rozwiązanie to pozwala na utrzymanie równowagi ekologicznej na terenie inwestycji, ale też zapobiega ewentualnym problemom z budowaniem przez ptaki gniazd na terenie magazynu.

Wdrażamy rozwiązania projektowe, które pozwalają na oszczędzanie energii i wody oraz redukcję emisji CO₂, aby wybudowane przez nas obiekty były atrakcyjne dla firm także z powodu niższych kosztów utrzymania takiego obiektu. Firmy poszukujące kompleksowego rozwiązania dla swojej działalności logistycznej coraz częściej wskazują nam, że obiekty przemysłowe mają być ekologiczne, ale również energooszczędne – dodaje Łukasz Kozerski, dyrektor operacyjny w Harden Construction.

Nowy Generalny Wykonawca podkręca tempo

Hala w Błoniu to już drugi obiekt zbudowany przez Harden Construction w województwie mazowieckim i dziewiąty w Polsce.

Harden Construction to najszybciej rozwijający się Generalny Wykonawca obiektów logistycznych, hal przemysłowych, magazynowych i produkcyjnych. Od 2021 roku Harden Construction zrealizował ponad 400 tys. mkw. powierzchni dla klientów m. in. z branży logistycznej, przemysłowej, czy e-commerce.

Inwestycje zostały zrealizowane w województwie łódzkim, mazowieckim, wielkopolskim i śląskim. Jako Generalny Wykonawca Harden Construction realizował inwestycje m.in. dla Panattoni, TERG S.A. (Media Expert), Inpost, Carrefour, Poczta Polska, ZING czy DB Schenker.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl