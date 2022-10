Polska spółka logistyczno-transportowa zamówiła około 2 tys. mkw. dodatkowej powierzchni w ramach MLP Poznań West.

Po jej przekazaniu planowanym na czerwiec przyszłego roku, Hart Logistics będzie korzystało łącznie z blisko 12 tys. mkw.

W transakcji doradzała firma konsultingowa Profi-Home.

Firma Hart Logistics, po nieco ponad roku od zawarcia pierwszej transakcji z MLP Group, zdecydowała się na domówienie kolejnych blisko 2 tys. mkw. w centrum logistycznym MLP Poznań West. Oddanie najemcy do użytkowania dodatkowej powierzchni planowane jest na czerwiec 2023 r. W transakcji pośredniczył Adam Kultys reprezentujący firmę konsultingową Profi-Home.

Najemca obecnie wykorzystuje już blisko 10 tys. mkw. w MLP Poznań West, z czego zdecydowana większość przeznaczona jest na cele magazynowe. Nowoczesne biuro zajmuje nieco ponad 100 mkw.

Spółka Hart Logistics specjalizuje się w świadczeniu usług spedycyjnych w ramach transportu drogowego oraz logistycznych w zakresie operacji magazynowych i usług e-commerce. Pracuje równie skutecznie na rzecz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Obsługuje szeroki wachlarz zleceń w relacjach międzynarodowych i krajowych.

Bardzo cieszymy się z poszerzenia współpracy z firmą Hart Logistics. MLP Poznań West jest jednym z najbardziej popularnych centrów logistycznych w ramach posiadanego przez nas portfolio. Najemcom zapewniamy wysoki standard obiektów, przy jednoczesnym wdrażaniu rozwiązań wpływających na ochronę środowiska. Wszystkie nowo powstające budynki objęte są systemem certyfikacji BREEAM. Dużą zaletą dla najemców jest również lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji poznańskiej – powiedział Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland w MLP Group S.A.

Przy budowie parku MLP Poznań West stosowane są nowoczesne eko-rozwiązania. Obejmują one m.in. montowanie na dachach budynków instalacji fotowoltaicznych, a także pomp ciepła do ogrzewania zarówno hal magazynowych i budynków biurowych. Wdrażane jest zarządzanie centrum logistycznym i monitoring systemów obiektowych w oparciu o eksploatacyjny model informacyjny (ang. – Asset Information Model). Technologia ta wykorzystywana jest do usprawnienia procesów eksploatacyjnych poprzez integrację z systemami automatyki budynkowej BMS (ang. – Building Management System). Jej zastosowanie jest szczególnie istotne w obiektach, w których proces produkcji czy eksploatacji odbywa się nieprzerwalnie np. w budynkach z kontrolowaną temperaturą, czy obiektach produkcyjnych. Centrum wyposażone zostało również w inteligentny system wjazdowy, polegający na odczytywaniu tablic rejestracyjnych samochodów, co znacznie ułatwia i przyspiesza ruch transportowy na jego terenie.

Centrum logistyczne MLP Poznań West docelowo dostarczy ponad 141 tys. mkw. najnowocześniejszej przestrzeni magazynowo-biurowej na terenie o powierzchni 29 ha. Nowe hale będą miały podwyższoną wysokość do 11,5 m. MLP Poznań West jest zlokalizowany po zachodniej stronie Poznania w pobliżu drogi ekspresowej S11, zaledwie 7 km od węzła z autostradą A2. Doskonała lokalizacja jest atrakcyjna dla różnego rodzaju biznesu.

Za realizację obiektów magazynowych w ramach MLP Poznań West odpowiedzialna jest spółka W.P.I.P., będąca ekspertem w budowaniu i wyposażaniu obiektów przemysłowych zaawansowanych technologicznie, a także zrównoważonych, w których stosowane są rozwiązania spełniające wysokie standardy środowiskowe.

