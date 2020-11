Hellmann Worldwide Logistics pozostaje we Wrocławiu. Wprowadzi udogodnienia w Tristarze

Wrocławski park magazynowy Tristar, należący do portfela Tristan EPISO 4 i White Star Real Estate, dynamicznie się rozwija. Wiosną tego roku trzech aktualnych najemców przedłużyło swoje umowy najmu w projekcie, a we wrześniu kolejny najemca zdecydował się zostać we Wrocławiu na dłużej. Międzynarodowy operator logistyczny, firma Hellmann Worldwide Logistics Polska, przedłużył najem na 3 700 mkw. powierzchni magazynowej i biurowej oraz podjął decyzję o wprowadzeniu szeregu udogodnień w wynajmowanej przestrzeni, które usprawnią codzienne funkcjonowanie firmy.

Rynek magazynowy nie zwalnia tempa. Po wzrostach odnotowanych w pierwszym półroczu tego roku, kolejne transakcje czynią Polskę jednym z najbardziej aktywnych krajów w Europie pod kątem zapotrzebowania na nową powierzchnię magazynową. Jak wynika z sierpniowego raportu JLL dot. rynku magazynowego w Polsce, ten świetny wynik był w dużej mierze efektem kilku spektakularnych transakcji najmu, które przekroczyły powierzchnię 20 000 mkw. Najbardziej aktywnymi rynkami pod kątem popytu pozostają Warszawa, Górny Śląsk, Polska Centralna, ale także m.in. Wrocław, który jest również w czołówce polskich miast, jeśli chodzi o podaż nowej powierzchni. Nie dziwi więc fakt, że nie tylko nowi najemcy zainteresowani są powierzchnią magazynową w stolicy Dolnego Śląska, ale także Ci, który już działają na tym rynku, decydują się zostać tu na dłużej, tak jak firma logistyczna Hellmann Worldwide Logistics Polska.

Hellmann Worldwide Logistics Polska to kolejny najemca, który przedłużył w tym roku swoją umowę najmu w parku magazynowym Tristar Wrocław. Projekt bardzo dynamicznie się rozwija. W ciągu ostatnich miesięcy trzech innych najemców również zdecydowało się przedłużyć swoje umowy najmu na kolejne lata. Tristar Wrocław oferuje ponad 40 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej i biurowo-socjalnej oraz bezpośrednio przyległe do powierzchni parkingi i place manewrowe. Projekt zlokalizowany jest w pobliżu węzła Wrocław Południe, przy drodze ekspresowej S8, zaledwie 15 minut jazdy samochodem od lotniska we Wrocławiu.



-Cieszymy się, że kolejni najemcy przedłużają swoje umowy w parku magazynowym Tristar Wrocław. W trakcie negocjacji z firmą Hellmann, pojawiło się kilka wymogów technicznych dotyczących powierzchni, które były kluczowe dla najemcy. Dzięki współpracy i wzajemnemu zrozumieniu, udało się nam nie tylko przedłużyć umowę najmu na ponad 3 700 mkw. powierzchni magazynowej i biurowej, ale też dostosować powierzchnię do wymagań firmy Hellmann. Realizujemy dla najemcy szereg prac dostosowując się do wymogów operacyjnych i użytkowych. Ulepszenia te wpłyną na oszczędność energii i polepszą funkcjonalność użytkowanych powierzchni – komentuje Urszula Rasmussen, Head of Industrial Leasing, White Star Real Estate.