Zawarcie umowy najmu z firmą Hermes w CTPark Iłowa to nie tylko doskonała wiadomość dla CTP, ale także dla okolicznej społeczności. Oznacza to bowiem ok. 1000 stabilnych miejsc pracy dla mieszkańców regionu lubuskiego. Częścią naszej strategii jako dewelopera i właściciela parków magazynowo-produkcyjnych, które co ważne realizujemy z poszanowaniem założeń zrównoważonego rozwoju, jest inwestowanie w nowe regiony, w których dostrzegamy potencjał. Dzięki temu nie tylko my rośniemy biznesowo, ale i przyczyniamy się do rozwoju tych regionów, jak w przypadku Iłowej - wyjaśnia Bogi Gabrovic, CFO w CTP Poland.