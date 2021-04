High Hope SupplyChain w parku Panattoni

High Hope SupplyChain to polski oddział założonej w 1996 r. Jiangsu High Hope International Group Corporation, która jest aktualnie jednym z największych przedsiębiorstw handlowych w Chińskiej Republice Ludowej. Zajmuje się ona szeroko pojętym handlem zagranicznym i usługami logistycznymi. O skali działalności tego przedsiębiorstwa świadczyć może m.in. roczny wolumen importu i eksportu, który tylko w 2016 r. był szacowany na ponad 3,5 mld USD.

- Bardzo dziękujemy firmie Cresa za ogromne zaangażowanie i profesjonalne doradztwo. Dzięki kompleksowemu wsparciu jej doradców, zrealizowaliśmy projekt w najbardziej optymalnym terminie. Magazyny Parku Panattoni to wybór, który spełnia nasze wymagania pod względem zarówno lokalizacyjnym, jak i jakościowym oraz kosztowym. Czynniki te były dla nas bardzo ważne, ponieważ w ramach świadczonych usług będziemy zapewniać między innymi obsługę logistyczną partnerów z Chin i Europy. W dalszej perspektywie planujemy ekspansję i rozwój działalności zarówno w Polsce, jak i na terenie innych krajów europejskich. Jestem przekonana, że to dopiero początek naszej udanej współpracy z firmą Cresa – mówi Dorota Kapelska, Dyrektor Generalny, High Hope SupplyChain.

– Firma High Hope SupplyChain poszukiwała nowoczesnej powierzchni magazynowej w okolicach Poznania. Atrakcyjne położenie, odpowiedni kształt jednostki oraz jej dostępność w określonym czasie były kluczowe, dodatkowo Panattoni Park Poznań VII spełnił oczekiwania finansowe naszego Klienta. Cieszymy się, że mogliśmy wspierać High Hope SupplyChain w procesie poszukiwania magazynu i negocjacji warunków komercyjnych najmu – mówi Jakub Dudkiewicz, Starszy Doradca w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych firmy Cresa Polska.

Panattoni Park Poznań VII to nowoczesne centrum dystrybucyjne położone w miejscowości Żerniki, ok. 14 km od centrum Poznania. Jest ono częścią regionalnego zaplecza magazynowo-przemysłowego. Sprzyja temu dogodne położenie – Panattoni Park Poznań VII znajduje się w pobliżu autostrady A2 i drogi ekspresowej S11. Do kompleksu można dotrzeć również komunikacją miejską, dzięki czemu najemcy nie mają trudności z pozyskaniem pracowników z Poznania i okolicznych miejscowości. Firma High Hope SupplyChain zaczęła korzystać z nowej powierzchni od marca 2021 roku.