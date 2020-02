Hillwood buduje dwa nowe magazyny na Górnym Śląsku

Magazyn w Gliwicach będzie liczył prawie 28 000 mkw. Hala powstanie przy ulicy Pszczyńskiej, zaledwie 2 km od centrum miasta przy skrzyżowaniu autostrad A4 i A1 (węzeł Gliwice Sośnica). Dzięki takiej lokalizacji firmy będą mogły sprawniej obsługiwać klientów zarówno na rynku lokalnym jak i krajowym. Położenie w pobliżu miasta jest też ważnym udogodnieniem dla przyszłych pracowników centrum magazynowego. W planach firmy jest budowa kolejnej, prawie dwukrotnie większej hali w ramach tego centrum logistycznego.

Rozpoczęła się także budowa parku Hillwood Mysłowice. Nowoczesny park magazynowy powstaje na terenach przemysłowych pomiędzy ul. Mikołowską a Obrzeżną Zachodnią, zaledwie parę kilometrów od skrzyżowania autostrady A4 z drogą ekspresową S1. Bliskość tras przelotowych zapewni sprawną komunikację z południem oraz centrum Polski, a także z rynkami naszych zachodnich sąsiadów. Obecnie wznoszona jest pierwsza hala o powierzchni prawie 24 000 mkw.

Obie nieruchomości oferują możliwość wydzielenia mniejszych powierzchni. Moduły magazynowe dostępne będą już od 3 000 mkw. w hali w Gliwicach i od 2 600 mkw. w Mysłowicach.

Górny Śląsk to ważny rynek na magazynowej mapie Polski. Firmy z jednej strony, mogą liczyć na łatwy dostęp do istniejącej i planowanej infrastruktury drogowej, co pozwala na obniżenie kosztów transportu i jest szczególnie istotne dla firm logistycznych. Z drugiej strony, atrakcyjność regionu podnoszą konkurencyjne, w stosunku do innych lokalizacji, ceny najmu. Kolejnym atutem tej aglomeracji jest duży rynek zbytu i dostęp do wykwalifikowanych pracowników, a gęsta sieć połączeń komunikacyjnych jest ważnym udogodnieniem dla osób pracujących w centrach magazynowych.

Hillwood jest aktywny w województwie śląskim już od 5 lat, a więc od początku naszej działalności w Polsce. Dalszy rozwój naszego biznesu właśnie w tym regionie jest zatem dla nas naturalnym krokiem. Do końca 2020 roku wybudowana przez nas nowoczesna powierzchnia magazynowa na Górnym Śląsku i w Zagłębiu wzrośnie do niemal 170 tys. mkw. – mówi Hubert Michalak, prezes zarządu Hillwood Polska.

Hillwood wybudował już w regionie dwa inne centra magazynowe – Hillwood Sosnowiec Zagłębie i Hillwood Ruda Śląska. W tym roku zakończy się ich rozbudowa.

Hillwood Ruda Śląska to projekt wybrany m.in. przez wiodące firmy z branży logistycznej. Halę o powierzchni ponad 11 000 mkw., budowaną w formule BTS, wynajęła firma kurierska DPD. Magazyn-sortownia, w którym zastosowany będzie szereg rozwiązań usprawniających pracę DPD na Śląsku, zostanie przekazany do użytku w trzecim kwartale tego roku. Kończy się także rozbudowa drugiej hali. Wśród jej najemców jest firma logistyczna Delta Trans. Jesienią ubiegłego roku firma wynajęła 7 100 mkw. powierzchni, a teraz zwiększyła wynajmowaną przestrzeń o kolejne 3 500 mkw.