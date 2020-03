Hillwood buduje w Oleśnicy

Działka, na której powstaje inwestycja, znajduje się 3 km od centrum Oleśnicy, bezpośrednio przy węźle drogi ekspresowej S8. Taka lokalizacja zapewnia dobrą komunikację między centralną Polską a Wrocławiem, i dalej na zachód za granicę z Niemcami czy Czechami. Oleśnica stanowi także znaczący węzeł kolejowy w kierunku Górnego Śląska, Poznania i Warszawy. Dobre zaplecze edukacyjne w mieście zapewnia dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Oleśnica dysponuje rozwiniętą infrastrukturą drogową i techniczną, konieczną do prowadzenia dużych inwestycji. Korzystne jest bliskie sąsiedztwo Wrocławia, a także dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. – mówi Hubert Michalak, prezes Zarządu Hillwood Polska. Park Hillwood Oleśnica to hala magazynowa wysokiego składowania o wysokości 10 m. Podobnie, jak we wszystkich budynkach dewelopera, w powstającym magazynie zostanie zamontowane oświetlenie LED. Budynek będzie posiadał najwyższy standard odporności ogniowej – powyżej 4000 MJ/mkw. Na terenie inwestycji znajdzie się duży i wygodny parking dla najemców oraz ich kontrahentów. Magazyn dostosowany jest również do prowadzenia lekkiej produkcji.

Dolny Śląsk to jeden z najszybciej rozwijających się regionów i bardzo ważny punkt na logistycznej mapie Polski. Pod względem popytu zgłaszanego na nowoczesne magazyny w ubiegłym roku rejon Wrocławia zajmował trzecie miejsce w kraju, zaraz za stolicą i Górnym Śląskiem.

– Dzięki nowej inwestycji w Oleśnicy, Hillwood jeszcze bardziej umocni swoją pozycję w rejonie Dolnego Śląska. Dostarczyliśmy tu ponad 332 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, zlokalizowanej w czterech parkach - Wrocław Siechnice, Wrocław Bielany, Wrocław Wschód I oraz Wrocław Wschód II. Z naszych magazynów korzystają m.in. prężnie rozwijające się w tym regionie firmy z sektora motoryzacyjnego – informuje Hubert Michalak.

W transakcji zakupu gruntu dla Hillwood w Oleśnicy doradzał zespół inwestycyjny Avison Young.