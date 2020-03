Hillwood buduje w Warszawie

Hillwood wybuduje w Warszawie dwa A-klasowe magazyny miejskie. Park logistyczny o powierzchni prawie 50 tys. mkw. powstanie zaledwie 8 km od centrum stolicy, w bliskim sąsiedztwie głównych dróg i lotniska Okęcie. Oddanie do użytku pierwszej hali o powierzchni 24,6 tys. mkw. jest zaplanowane na trzeci kwartał tego roku.

Nowy Magazyn Hillwood będzie zlokalizowany na terenie warszawskiego Targówka przy ul. Bardowskiego. Bliskość ul. Radzymińskiej sprawia, że kompleks jest dobrze skomunikowany z drogą ekspresową S8 oraz drogami wylotowymi z Warszawy, w tym z autostradą A2. Do Międzynarodowego Portu Lotniczego Okęcie jest około 15 km. Do Hillwood Targówek można dojechać również komunikacją miejską oraz koleją – niedaleko kompleksu znajduje się przystanek osobowy Warszawa Zacisze Wilno, obsługiwany przez Koleje Mazowieckie.

Obiekt będzie wyposażony w energooszczędne oświetlenie LED. Hala została zaprojektowana przy założeniu obciążenia ogniowego powyżej 4000MJ/m2. Na życzenie klientów powstaną również powierzchnie biurowe z możliwością dostosowania do indywidualnych wymagań. Nieruchomość oferuje też liczne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i ciężarowych.

– Lokalizacja Hillwood Warszawa Targówek czyni z niego idealny obiekt dla firm, dla których znaczenie ma logistyka ostatniej mili. Do tego dochodzi wysoki standard nieruchomości i łatwy dostęp do transportu miejskiego. Dzięki temu najemcy będą mogli nie tylko korzystać z możliwości szybkiego dostarczenia towaru do klienta, ale także wykorzystać naszą halę na swoją główną siedzibę, punkt serwisowy lub showroom – mówi Hubert Michalak, prezes zarządu Hillwood Polska.

Hillwood to jedna z wiodących globalnych firm z branży nieruchomości komercyjnych z ponad 30-letnim doświadczeniem w realizacji inwestycji w Europie i Ameryce Północnej. Na świecie firma stworzyła około 16 mln mkw. powierzchni magazynowej, z czego w Polsce – ponad milion.

W Polsce firma od 2014 roku buduje nowoczesne centra logistyczne i przemysłowe, zarówno w formule BTS, jak i na wynajem. Firma zajmuje się również akwizycjami i zarządzaniem nieruchomościami. Hillwood swoją działalność prowadzi na głównych rynkach magazynowych, takich jak Warszawa, Polska Centralna, Wrocław oraz Górny Śląsk, inwestuje także w nowych, perspektywicznych lokalizacjach jak Częstochowa, Kutno, Świebodzin..