Hillwood inwestuje w Słubicach

Hillwood Słubice









Autor: propertynews.pl

Dodano: 16 mar 2020 12:37

W Słubicach rozpoczęła się budowa nowego centrum magazynowo-produkcyjnego Hillwood Polska. Hala o powierzchni ok. 21,5 tys. mkw. zostanie oddana do użytku w trzecim kwartale tego roku. Jest to w ciągu ostatnich kilku lat już kolejna inwestycja realizowana przez Hillwood w Lubuskiem.