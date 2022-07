Hillwood Mysłowice z kompletem najemców

Firma Worldwide Logistics wynajęła ponad 13 tys. mkw. powierzchni magazynowej i biurowo-socjalnej w centrum logistycznym Hillwood Mysłowice.

Park w Mysłowicach jest w całości zapełniony najemcami.

Najemcy mają łatwy dostęp do autostrady A4.

Worldwide Logistics jest globalnym spedytorem (3PL) działającym w ponad 100 krajach. Oferuje zindywidualizowaną logistykę dla klientów m.in. z sektorów: spożywczego, modowego, energii odnawialnej, chemicznego oraz farmaceutycznego. Od 2012 roku Worldwide Logistics zajmuje się obsługą ładunków e-commerce. W parku w Mysłowicach firma wynajęła ponad 13 tys. mkw. powierzchni magazynowej i biurowo-socjalnej. Będzie to pierwszy magazyn Worldwide Logistics w Polsce.

– Z radością informujemy, iż Worldwide Logistics Group otwiera nowy obiekt w Polsce. Należy podkreślić wyjątkową rolę Hillwood w przygotowaniu tego przedsięwzięcia. Współpracujemy razem przy otwarciu wielu centrów logistycznych i jesteśmy przekonani, że wciąż będziemy korzystać z ich usług. Zespół Hillwood w profesjonalny i kreatywny sposób podchodzi do realizacji powierzonych zadań, przykłada uwagę do szczegółów, co wnosi powiew świeżego powietrza do procesu realizacyjnego, mówi Glenn Hayes, dyrektor zarządzający w Worldwide Logistics.

Hillwood Mysłowice przyciąga lokalizacją

Hillwood Mysłowice to park logistyczny o powierzchni 24 tys. mkw. Projekt zlokalizowany jest przy ulicy Mikołowskiej, zaledwie 2,2 km od węzła Mysłowice na autostradzie A4 oraz 5,3 km od węzła Brzęczkowice, łączącego autostradę A4 i drogę ekspresową S1.

– Dziękujemy firmie Worldwide Logistics za wybór parku magazynowego Hillwood Mysłowice na miejsce pierwszego magazynu firmy w Polsce. Dzięki doskonałej współpracy i zaangażowaniu obu stron, działalność w nowym miejscu najemca rozpocznie już w lipcu tego roku. Lokalizacja projektu w aglomeracji śląskiej zapewni naszemu Klientowi doskonałą bazę do przewozu towarów na rynki krajowe i zagraniczne - mówi Magdalena Ostrowska, Leasing Manager w Hillwood Polska.

Park w Mysłowicach to hala magazynowa wysokiego składowania o wysokości 10 m. Podobnie, jak we wszystkich budynkach dewelopera, w obiekcie zostało zamontowane oświetlenie LED. Na terenie centrum magazynowego deweloper wybudował duży i wygodny parking dla najemców oraz ich klientów.