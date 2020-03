Hillwood otworzy park magazynowy i razem z miastem wybuduje drogę

Hillwood otworzy w Częstochowie Centrum Logistyczne i razem z miastem wybuduje drogę, która umożliwi dojazd do nowych magazynów oraz ułatwi przejazdy wszystkim zmotoryzowanym. Inwestycja Hillwood Częstochowa-Miasto będzie realizowana w rejonie ul. Jaskrowskiej i alei Jana Pawła II, w pobliżu obecnej Drogi Krajowej nr 1 oraz Drogi Krajowej nr 91, które łączą północ z południem kraju. Docelowo centrum będzie się składać z dwóch hal o łącznej powierzchni około 64 tys. mkw. Teren inwestycyjny leżący w granicach miasta sprawia, że nowe magazyny staną się istotnym elementem miejskiej logistyki Częstochowy.

Hillwood planuje budowę centrum logistycznego w rejonie ul. Jaskrowskiej i alei Jana Pawła II, w pobliżu obecnej Drogi Krajowej nr 1 oraz Drogi Krajowej nr 91, które łączą północ z południem kraju. Dzięki temu obiekt będzie mieć m.in. bardzo dobrą widoczność oraz szybki dojazd do tras wyjazdowych z miasta. Centrum złożone będzie docelowo z dwóch hal o łącznej powierzchni około 64 tys. mkw. Częstochowa zapewni przyszłym najemcom dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. W jej kształceniu w ramach swoich kompetencji od lat uczestniczy częstochowski samorząd poprzez programy współpracy szkół i przedsiębiorstw. Należą do nich takie projekty, jak „Zawodowa współpraca” czy „Akademicka Częstochowa”, a także szeroki program „Teraz Lepsza Praca”, nastawiony m.in. na poprawę jakości oferowanego zatrudnienia.

– Dzięki rozwojowi infrastruktury drogowej Częstochowa staje się ośrodkiem logistycznym łączącym północ z południem i wzbogacającym magazynową mapę Śląska i Polski. Dodatkowym atutem jest dostępność wykwalifikowanych pracowników i teren inwestycyjny leżący w granicach miasta, co sprawi, że nowe Centrum Logistyczne stanie się istotnym elementem miejskiej logistyki – mówi Hubert Michalak, prezes Zarządu Hillwood Polska.

Ze swej strony miasto zbuduje drogę łączącą ul. Jaskrowską z ul. Warszawską, wraz z rondem i sięgaczem. Taka inwestycja jest zgodna z przyjętym przez Radę Miasta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnic Stare Miasto i Wyczerpy-Aniołów, w rejonie ulicy Warszawskiej, alei Jana Pawła II i alei Wojska Polskiego. Hillwood będzie partycypował w kosztach miejskiej inwestycji drogowej w zakresie związanym z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej swojego obiektu.

– Wszyscy zmagamy się teraz z zagrożeniem epidemiologicznym, nie może to jednak paraliżować naszych starań o pomyślną przyszłość miasta – komentuje prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Kiedy uporamy się już z pandemią i nie będziemy podporządkowywać jej większości naszych działań, Częstochowa musi konsekwentnie kontynuować ścieżkę rozwoju. Służy temu m.in. ta inwestycja, za którą pójdą kolejne miejsca pracy i – bardzo w to wierzę –umocnienie pozycji miasta na inwestycyjnej i biznesowej mapie kraju.