Hillwood Polska rozpoczął rozbudowę parku magazynowego Łódź Górna. Druga hala dostarczy najemcom prawie 42 tys. mkw., a jej zakończenie planowane jest już na pierwszy kwartał przyszłego roku.

Hillwood Polska rozbudowuje park logistyczny Łódź Górna.

Park zyska kolejną halę, która dostarczy najemcom prawie 42 tys. mkw..

Zakończenie budowy przewidziano na pierwszy kwartał 2024 roku

. Hillwood Łódź Górna to park magazynowy, który docelowo składać się będzie z dwóch budynków o łącznej powierzchni ponad 115 tys. mkw.

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Józefów, w południowej części Łodzi i bezpośrednim sąsiedztwie Trasy Górnej, która połączy Łódź z autostradą A1.

- Lokalizacja centrum logistycznego Hillwood Łódź Górna zyskuje na wartości. Już dzisiaj zapewnia sprawny dojazd do drogi ekspresowej S8. Dodatkowo na finiszu jest już budowa jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w regionie - Trasy Górnej prowadzącej do autostrady A1. Kolejny etap drogi, który jest wspólną inwestycją miasta Łódź i województwa, połączy południową część miasta z autostradą A1. Tym samym nowa droga jeszcze bardziej ułatwi ruch tranzytowy w okolicy, a według zapowiedzi, ma być gotowa już w listopadzie tego roku - mówi Jan Kaliński, Head of Business Development Hillwood Polska.

Ważnym argumentem dla firm wynajmujących powierzchnię magazynową jest również usytuowanie naszej inwestycji wewnątrz miasta.

Branża logistyczna jest dla Łodzi bardzo ważna. Dzięki lokalizacji i zamkniętemu ringowi autostrad stała się jednym z najważniejszych w Polsce i Europie destynacji dla deweloperów magazynowych. Cieszy fakt, że najwięksi uczestnicy rynku ufają naszemu miastu. Kolejne miejsca pracy i wpływy do budżetu miasta mają niebagatelny wpływ na rozwój Łodzi. Bardzo mnie cieszy, że Hillwood rozwija się w Łodzi, co znaczy, że zaufał nam i naszej strategii rozwoju. Wierzę, że Trasa Górna przyczyni się do spełnienia ambicji i aspiracji inwestora, a także będzie ważnym punktem na mapie Łodzi - mówi Adam Pustelnik, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi.

Inwestycja Hillwood Łódź Górna docelowo składać się będzie z dwóch hal wysokiego składowania, o wysokości składowania 10 m. Pierwszy, działający już magazyn ma powierzchnię ponad 73 tys. mkw., a powstający aktualnie - około 42 mkw.

Polska Centralna jest trzecim, największym i najważniejszym rynkiem magazynowym w kraju. Również samo miasto Łódź odgrywa znaczącą rolę wśród logistycznych destynacji w całej Polsce. Jako Hillwood Polska od wielu lat doceniamy znakomite położenie oraz skomunikowanie tego regionu, angażując się w kolejne projekty w całej Polsce Centralnej - mówi Jan Kaliński.

Tylko w samej Łodzi jest to już kolejny projekt Hillwood Polska, budowany w ostatnim czasie. W drugim kwartale tego roku deweloper zakończył budowę parku logistycznego Hillwood Łódź Chocianowice, zlokalizowanego zaledwie 8 km od centrum miasta - w pobliżu przystanków komunikacji oraz zajezdni tramwajowej Chocianowice. Nowy park dostarczył na rynek 97 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni. W ramach projektu Hillwood wybudował również drogę z rondem, która łączy bezpośrednio drogę krajową nr 14 z Rondem Pietrzaka.

Rynek magazynowy w regionie Łodzi cały czas rozwija się i rośnie. Według danych Newmark Polska w całym ubiegłym roku firmy wynajęły w Polsce Centralnej ponad 885 tys. mkw. nowoczesnych magazynów, a w pierwszym kwartale tego roku – kolejne 195 tys. mkw. powierzchni.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl