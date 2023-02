Rozpoczęła się budowa ostatniej części centrum logistycznego Hillwood Syców.

Kolejny etap inwestycji dewelopera Hillwood Polska zakończy się jeszcze w tym roku.

Dostarczy na rynek 25,5 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej.

Hillwood Syców to centrum logistyczne zlokalizowane niewiele ponad 50 km od Wrocławia, na granicy województw wielkopolskiego i dolnośląskiego, bezpośrednio przy drodze ekspresowej S8. Lokalizacja parku logistycznego zapewnia sprawny dojazd do aglomeracji wrocławskiej oraz autostrady A4. Park składa się z dwóch budynków o docelowej powierzchni ponad 87 600 mkw.

- Duże zainteresowanie projektem w Sycowie skłoniło nas do rozpoczęcia kolejnej fazy inwestycji. Według założonego harmonogramu, nowa hala trafi na rynek już w czwartym kwartale tego roku. Park logistyczny Hillwood Syców wyróżniają nie tylko doskonała lokalizacja i dostęp drogi ekspresowej S8, a także dobry dostęp do kadry pracowniczej, ale również liczne rozwiązania zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju. Na terenie inwestycji powstała już farma fotowoltaiczna. Zainstalowane zostały również gniazda do ładowania samochodów elektrycznych, a zamiast części trawników założyliśmy łąki kwietne – mówi Jan Kaliński, Business Development Director w Hillwood Polska. – Dolny Śląsk to jeden z najszybciej rozwijających się regionów i ważny punkt na logistycznej mapie Polski. Pod względem popytu zgłaszanego na nowoczesne magazyny, w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku region zajmował czwarte miejsce w kraju. Firmy w tym okresie wynajęły na Dolnym Śląsku prawie 650 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej – dodaje.

Hillwood Syców to dwie hale magazynowe o wysokości 12 m., co pozwala najemcom na efektywniejsze wykorzystanie powierzchni składowania oraz na obniżenie kosztów najmu i eksploatacji. Podobnie, jak we wszystkich inwestycjach Hillwood, w istniejących budynkach już zamontowano, a w nowopowstającym zostanie zamontowane oświetlenie LED.

W istniejących halach do wynajęcia pozostało ponad 12 tys. mkw. powierzchni co w połączeniu z rozbudową stawić będzie możliwość wynajęcia ponad 37 tys mkw.

Rozbudowa istniejącego centrum logistycznego do bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Syców. Komercjalizacja projektu pokazuje, że nasza lokalizacja jest bardzo atrakcyjna dla nowych inwestorów. Cieszę się z bardzo dobrej współpracy z firmą Hillwood. Jej namacalnym efektem są już nowe miejsca pracy oraz znaczące wpływy z podatków. Razem budujemy ofertę i klimat dla nowych inwestycji w Sycowie – mówi Dariusz Maniak, Burmistrz Miasta i Gminy Syców.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl