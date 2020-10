Hillwood Ruda Śląska z nowym najemcą

Firma „Silplast” działa na rynku od prawie 30 lat. Zaczynając od produkcji akcesoriów meblowych, takich jak uchwyty czy stopki, z biegiem lat coraz bardziej rozbudowywała swój park maszynowy. Parę lat temu firma rozszerzyła swoją działalność o konfekcjonowanie akcesoriów meblowych i budowlanych.

W transakcji, która sfinalizowała się pod koniec sierpnia, najemcę reprezentował Daniel Kempa z międzynarodowej firmy doradczej Cushman& Wakefield.

Naszemu Klientowi bardzo zależało na lokalizacji w Rudzie Śląskiej, jak najbliżej obecnie wynajmowanej powierzchni, tak aby pracownicy nie odczuli zmiany lokalizacji. Hillwood Ruda Śląska idealnie wpasował się w to zapotrzebowanie. Konsolidacja powierzchni pozwoli naszemu Klientowi efektywniej prowadzić swój biznes i być jeszcze bardziej konkurencyjnym – mówi Daniel Kempa, Associate w dziale Industrial & Logistics Cushman & Wakefield.

Hillwood zapewnia swoim klientom wysokiej jakości powierzchnie magazynowe w wielu lokalizacjach w regionie Górnego Śląska. Cieszymy się, że firma Silplast zdecydowała się na rozpoczęcie swojej operacji w parku Hillwood Ruda Śląska – mówi Magdalena Popis, Associate w firmie Hillwood.

Hillwood Ruda Śląska to nowoczesny park magazynowy, oferujący ponad 63 000 m2 powierzchni magazynowej. Park położony jest w strategicznej lokalizacji przy drodze krajowej nr 925 (Rybnik-Bytom) oraz Trasie Średnicowej (Katowice- Gliwice). Lokalizacja nieruchomości zapewnia doskonały dostęp do autostrady A4 oraz A1. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach oddalony jest o ok. 30 km, natomiast lotnisko w Krakowie znajduje się 80 km od parku.