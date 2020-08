Hillwood Słubice z pozwoleniem na użytkowanie

Centrum logistyczne Hillwood Słubice zlokalizowane jest 5 km od przejścia granicznego Słubice – Frankfurt. Obiekt znajduje się bezpośrednio przy drodze krajowej nr 29, zaledwie 2 km od węzła Świecko na autostradzie A2. Odległość od inwestycji do centrum miasta to tylko 4,5 km.

Nowy budynek klasy A oferuje najemcom 21 467 mkw. nowoczesnej powierzchni, dostosowanej do potrzeb magazynowych i produkcyjnych, zarówno dla dużych, jak i małych firm. Deweloper przewiduje również możliwość dostosowania powierzchni do indywidualnych potrzeb najemców, łącznie z wybudowaniem powierzchni biurowej. Minimalny moduł do wynajęcia to 2200 mkw.

– Ze względu na swoje strategiczne położenie na mapie Europy oraz doskonałą dostępność komunikacyjną, Słubice stały się ważnym ośrodkiem logistycznym i spedycyjnym nie tylko dla Polski, ale również dla naszych zachodnich sąsiadów – mówi Wojciech Dachniewski, Business Development Director Hillwood Polska.

Nowo oddany budynek to już kolejna inwestycja Hillwood w Lubuskiem. W 2019 roku deweloper wybudował nowoczesny magazyn dla firmy Moto-Profil w Świebodzinie, a we wcześniejszych latach obiekty magazynowo-produkcyjne w Krośnie Odrzańskim oraz Świecku.