Hillwood z kredytem na nowy park logistyczny w Bydgoszczy

Hillwood Polska i Bank Pekao łączy długotrwała współpraca.

W ostatnim roku bank udzielił kredytu na finansowanie pięciu inwestycji Hillwood: we Wrocławiu, Warszawie, Górze Kalwarii, Rokitnie oraz właśnie w Bydgoszczy, na łącznie 128 mln euro.

- Doceniamy wysokie standardy obsługi oraz stabilne partnerstwo, jakie oferuje nam Bank Pekao. Partner finansujący wykazał się dużą elastycznością oraz zrozumieniem potrzeb Hillwood Polska, takich jak szybkie uruchomienie środków kredytowych po spełnieniu warunków dotyczących najmu czy możliwość zrefinansowania części kosztów zakupu gruntu, przed rozpoczęciem budowy. Biorąc pod uwagę skalę inwestycji, które prowadzimy w Polsce, niezwykle istotny jest dla nas również wysoki limit kredytowy, który pozwala finansować zarówno projekty o różnej skali, jak inwestycje prowadzone wieloetapowo – mówi Hubert Michalak, Prezes Zarządu Hillwood Polska. – Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce jest wyjątkowo aktywny, a klienci chcą, aby powierzchnie logistyczne były dostarczane możliwie szybko. Tym bardziej doceniamy współpracę z bankami oferującymi szybką ścieżkę uzyskiwania zgody kredytowej oraz krótkie negocjacje dokumentacji kredytowej. Bankiem spełniającym te oczekiwania z całą pewnością jest Pekao.

- Cieszymy się, że możemy wspierać Hillwood przy realizacji kolejnego projektu w Polsce. Jest to już łącznie 15 projekt Hillwood sfinansowany przez Pekao. Liczymy że w kolejnych latach będziemy mieli przyjemność wspierać Hillwood w realizacji kolejnych projektów, które zawsze charakteryzują się doskonałą lokalizacją oraz komercjalizacją - mówi Łukasz Białecki, dyrektor Biura Finansowania Nieruchomości Komercyjnych w Banku Pekao. - Rynek magazynowy w Polsce przeżywa od dawna bardzo szybki wzrost, który został dodatkowo wzmacniany rozwojem e-commerce w czasie pandemii oraz powinien być beneficjentem zmian w globalnych łańcuchach logistycznych po niej. Pekao od lat wspiera rozwój nowoczesnych oraz przyjaznych środowisku magazynów w Polsce.

Sektor magazynowy oraz nowoczesna logistyka to obszary, które powinny być odporne na obecne zawirowania rynkowe, a nawet być ich beneficjentami. Uważamy, że zwiększenie zapasów utrzymywanych przez firmy, spowodowane przywiązywaniem większej wagi do ryzyk związanych z ciągłością globalnego łańcucha dostaw, przyczynią się do dalszego rozwoju rynku magazynowego w Polsce oraz do wzrostu jego znaczenia na logistycznej mapie Europy. Cieszymy się, że jesteśmy jego aktywnym uczestnikiem – dodaje Piotr Kwadrans, dyrektor w Banku Pekao.