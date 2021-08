Hillwood z nowym centrum logistycznym w Rawie Mazowieckiej

Hillwood buduje nowe centrum logistyczne w Rawie Mazowieckiej. Do nowego magazynu wprowadzi się BabySafe z branży dziecięcych fotelików samochodowych.

Hillwood Polska rozpoczął budowę pierwszej fazy nowego centrum logistycznego Hillwood Rawa Mazowiecka.

Projekt będzie powstawał etapami, a cały park zaoferuje najemcom w sumie ponad 130 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej.

W pierwszym kwartale 2022 roku do użytku zostanie oddana pierwsza faza inwestycji o powierzchni ponad 16 tys. mkw.

Umowę na wynajem części budynku podpisała już firma BabySafe.

W centrum logistycznym Hillwood Rawa Mazowiecka – BabySafe S.A. wynajmie 4369 mkw. powierzchni magazynowej i biurowej. BabySafe specjalizuje się w kategorii produktów dla dzieci przeznaczonych do ich przewożenia. Główną domeną jej działalności są foteliki samochodowe oraz akcesoria dla dzieci w podróży. Spółka jest również dystrybutorem kilku marek zagranicznych, które kierują swoją ofertę do najmłodszych konsumentów (holenderskie zabawki kreatywne SES, maty antypotowe Aeromoove i AeroSleep, foteliki rehabilitacyjne RECARO).

- Z Rawą Mazowiecką związani jesteśmy od założenia spółki, czyli już 20 lat. Doceniamy walory lokalizacji i komfort działania w lokalnym środowisku. Decyzja o wprowadzeniu do nowych obiektów była wiec dla nas naturalną konsekwencją przyjętej strategii. Nowe biuro i magazyny to kolejny etap rozwoju naszej Spółki. Stawiamy na jakość i nowoczesność – wyjaśnia Paweł Laskowski-Fabisiewicz, prezes BabySafe S.A.

Hillwood Rawa Mazowiecka to nowoczesne centrum logistyczne o powierzchni 130 264 mkw., z czego w pierwszym etapie powstanie 16 290 mkw.

– Park logistyczny w Rawie Mazowieckiej to nasza kolejna inwestycja typu brownfield. Wcześniej na tym terenie znajdowały się zamknięte wiele lat temu zakłady mięsne oraz najwyższy biurowiec w Rawie Mazowieckiej. Po wyburzeniu starych budynków wybudujemy tutaj nowoczesne centrum logistyczne klasy A. Dzięki reindustrializacji tego typu obszarów, zatrudnienie i szanse na rozwój zawodowy może zyskać kilkaset osób. – mówi Jan Kaliński, Business Development Director w Hillwood Polska.

Park logistyczny w Rawie Mazowieckiej to hale magazynowe wysokiego składowania o możliwej wysokości zabudowy nawet do 40 m. Podobnie, jak we wszystkich budynkach dewelopera, w powstających magazynach zostanie zamontowane oświetlenie LED. Budynki będą posiadały najwyższy standard odporności ogniowej – powyżej 4000 MJ/mkw. – i będą monitorowane przez 24 godziny na dobę. Na terenie parku znajdzie się duży i wygodny parking.