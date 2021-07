Historyczne półrocze dla magazynów. Wynajmuje się tak samo dużo jak buduje

Rynek magazynowy był rozgrzany do czerwoności już rok temu, ale nadal nabiera barw.

Wyróżnia się rynek poznański i katowicki, gdzie wynajmuje się najwięcej.

Te same regiony są rekordowe pod względem powstających obiektów. Buduje się tam 1,1 mln mkw. magazynów z ponad 3,1 mln mkw. w całej Polsce. Poziom pustostanów spadł do zaledwie 5,7 proc.

- Końcówka poprzedniego roku okazała się rekordowa dla rynku magazynowego. Popyt przełamał barierę 5 mln mkw. Jednak nic nie wskazuje, żeby rekordowy trend miał się zatrzymać. Otwarcie nowego roku okazało się znacznie lepsze niż można się było spodziewać. Motorem napędowym rynku logistycznego w Polsce pozostaje handel internetowy, który nie tylko odpowiada za największe transakcje najmu, ale też wyznacza trendy w tym sektorze. Już teraz widzimy, że popyt na nieruchomości starsze i o gorszym standardzie będzie maleć, z powodu łatwości w dostarczeniu nowoczesnych obiektów i preferencji klientów, którzy chcą nowoczesnych budynków z uwzględnieniem „zielonych” rozwiązań – mówi Beata Hryniewska, szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki w CBRE.

Magazyny biją rekordy

Pandemia wciąż przyczynia się do rekordowego zainteresowania wynajmem magazynów. W pierwszej połowie 2021 roku popyt wyniósł aż 3,3 mln mkw., co oznacza wzrost o 36% w porównaniu rok do roku. Najwięcej magazynów wynajęto w regionach Poznania i Katowic. W województwie wielkopolskim podpisane zostały umowy na ponad 600 tys. mkw., co oznacza skokowy wzrost, o 130% rok do roku. W przypadku województwa śląskiego wolumen był podobnie wysoki jak w Wielkopolsce i osiągnął 590 tys. mkw., co jest wynikiem o 44% wyższym niż rok wcześniej.

Podpisywane są coraz większe umowy najmu, co jest trendem zauważalnym już od jakiegoś czasu. W pierwszej połowie 2021 roku podpisano 19 umów o wielkości powyżej 30 tys. mkw. każda. Największa transakcja to Panattoni BTS Poznań zawarta na 109 tys. mkw. z DHL w pierwszym kwartale 2021 roku. Natomiast w drugim kwartale 2021 roku odnotowane zostały dwie umowy na ponad 82 tys. mkw. w P3 Poznań i Panattoni BTS Gorzyczki. Obie umowy podpisano z najemcami z sektora e-commerce.