Holbox przenosi się do GLP Gliwice Logistics Centre

Firma Holbox, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji ekspozytorów, zdecydowała się przenieść działalność operacyjną do GLP Gliwice Logistics Centre. Zajmie tam powierzchnię magazynową i biurową.

Holbox będzie użytkował powierzchnię produkcyjno-magazynową i biurowo-socjalną o łącznym metrażu ok. 9.600 mkw.

Firmę Holbox w trakcie poszukiwań nowej lokalizacji oraz negocjacji umowy najmu reprezentowali eksperci z firmy doradczej Cresa.

Holbox to międzynarodowa firma rodzinna obecna na rynku od 1976 r. Od samego początku działalności zajmuje się ona projektowaniem i produkcją ekspozytorów (naladowych, podłogowych i paletowych), materiałów POS i rozwiązań specjalnych.

GLP Gliwice Logistics Centre to nowoczesny park magazynowo-produkcyjny z zapleczem biurowym. Obiekt, o łącznej powierzchni 51.000 mkw., mieści się na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jego atutem jest doskonała lokalizacja przy drodze krajowej Gliwice-Bytom, co pozwala na szybki dojazd do autostrad A1 i A4.

- Cresa wsparła firmę Holbox w trakcie poszukiwań nowej przestrzeni dla prowadzonej działalności. O wyborze GLP Gliwice Logistics Centre przesądziła elastyczność wynajmującego. Dzięki niewielkim zmianom powierzchnia została dostosowana zarówno do procesów produkcyjnych, jak i potrzeb magazynowych najemcy – mówi Jakub Kurek, Associate Director w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych firmy Cresa Polska.

- Najemca poszukiwał większej powierzchni w pobliżu aktualnej siedziby. Bliskość nowej lokalizacji była istotna, aby załoga nie natrafiła na problemy z dojazdem. GLP Gliwice Logistics Centre okazał się najlepszym wyborem, dzięki któremu nie ma potrzeby dokonywania zmian kadrowych – mówi Michał Kozar, Starszy Doradca i Specjalista ds. Technicznych w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych firmy Cresa Polska.

- Dzięki strategicznej lokalizacji w samym sercu Gliwickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, GLP Gliwice Logistics Centre stanowi idealne rozwiązanie dla klientów pragnących ulokować tu swoje zakłady produkcyjne. Dziękujemy firmie Holbox za zaufanie i jesteśmy przekonani, że znajdzie tu optymalne warunki do dalszego rozwoju – mówi Marcin Żuchniewicz, Business Development Manager GLP w regionie.