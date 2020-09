Hurtownia Opakowań powiększyła magazyn

Hurtownia Opakowań, polski producent asortymentu do pakowania i wysyłek, powiększył swój magazyn w Hillwood Marki do 4,5 tys. mkw. Przy renegocjacji i ekspansji najemcę reprezentowała firma doradcza Cresa Polska.

Hurtownia Opakowań działa w Polsce od 2010 roku, a dzięki swojej strategii rozwoju zdobywa kolejne segmenty rynku i nagrody branżowe, jak np. e-Gazele Biznesu (zarówno w 2018, jak i 2019 roku). Firma stawia na indywidualne doradztwo i wysoką konkurencyjność cenową. W ostatnich latach silnie rozwinęła się także w obszarze e-commerce, dzięki czemu otworzyła się na klientów indywidualnych.

Hillwood Marki to park magazynowy położony w Markach w pobliżu drogi ekspresowej S8, łączącej się z autostradą A2 (Berlin–Poznań–Warszawa), około 20 km od centrum Warszawy. Park posiada możliwość rozbudowy do 94 000 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej. Hurtownia opakowań dotychczas zajmowała 2 500 mkw. i powiększyła wynajmowaną powierzchnię do 4 500 mkw.

- Mocnym atutem Hurtowni Opakowań jest świetna obsługa klienta i sprawna dostawa, nawet do 3 godzin od zamówienia, co jest niezwykle ważne w dobie e-commerce. Takie zobowiązanie wymaga dobrze zorganizowanego magazynu, ale to procentuje – firma się rozwija, w związku z czym potrzebuje większej przestrzeni na bogaty asortyment – mówi Miłosz Borkowski, Starszy doradca w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych w firmie Cresa Polska.