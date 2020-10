ID Logistics będzie zarządzać centrum dystrybucyjnym E. Leclerc

Uruchomienie operacyjne tego obiektu i rozpoczęcie realizacji pierwszych dostaw do sklepów zostało zaplanowane na lipiec 2021 roku. Łączna powierzchnia magazynowa centrum dystrybucyjnego E.Leclerc wyniesie ponad 21 tys. mkw. Inwestycja będzie polegała na kompleksowej budowie i wyposażeniu magazynu w strefach: suchej, chłodni, z kontrolowaną temperaturą oraz części socjalno-biurowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi.

- Nowy kontrakt na obsługę sieci handlowej E.Leclerc podpisany przez nas to kolejny krok w budowaniu pozycji lidera rynku przez ID Logistics - mówi Sylwia Dunn, business development Director, ID Logistics w Polsce - Cieszymy się z tego sukcesu, który jest potwierdzeniem, że przyjęta przez nas strategia przynosi oczekiwane rezultaty. Proces kontraktacji nowej powierzchni magazynowej był niełatwy, uwzględniał bowiem wiele czynników związanych z lokalizacją. Przy realizacji projektu współpracowaliśmy z M4 Real Estate.



Zakres prac wykonanych przez M4 Real Estate był kompleksowy i odpowiadał potrzebom partnerów. Mieli oni do dyspozycji dostęp do zawsze aktualnych informacji, mających wpływ na podejmowane decyzje. Udział zewnętrznego eksperta w procesie znacząco skrócił wymagający etap negocjacji i pomógł osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty.

- Polska Centralna to bardzo ekspansywny rynek, który ma przed sobą dobre perspektywy wzrostu. Dynamika z jaką przybywa tu nowoczesnych powierzchni magazynowo-przemysłowych jest obecnie wizytówką regionu. Od 2017 r. zasób nowoczesnych powierzchni magazynowych zwiększył się z 188 do 344 tys. mkw .– powiedział Bartek Tulejko, Managing Partner w M4 Real Estate.

Rynek nieruchomości komercyjnych w centralnej Polsce uznawany jest za jeden z najbardziej perspektywicznych w branży magazynowej, ale również bardzo konkurencyjny z uwagi na wysoką podaż nowoczesnych powierzchni.