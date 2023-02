ID Logistics umacnia współpracę z siecią handlową Auchan. Operator przejmuje zarządzanie procesami magazynowymi w centrum dystrybucji w Lędzinach na Śląsku.

ID Logistics, operator logistyczny specjalizujący się w dedykowanej logistyce kontraktowej, rozszerza współpracę z długoletnim klientem, Auchan Polska.

Operator, który od ponad 8 lat obsługuje magazyn sieci handlowej w Mszczonowie, teraz odpowiadać będzie za zarządzanie operacjami w centrum dystrybucji w Lędzinach.

Stamtąd realizowane są dostawy do sklepów w południowej Polsce.

Centrum dystrybucji Auchan w Lędzinach (woj. śląskie) o powierzchni 54 tys. mkw. działa od 2022 roku. Jego uruchomienie związane było z reorganizacją infrastruktury logistycznej sieci handlowej w Polsce i optymalizacją jej łańcucha dostaw. Centrum dedykowane jest obsłudze magazynowej artykułów spożywczych, suchych i świeżych, w tym wymagających składowania w temperaturze kontrolowanej w różnych zakresach (nabiał, mięso, ryby, owoce i warzywa). Dodatkowo, magazynowane są tu środki czystości, chemia gospodarcza, tekstylia oraz artykuły wyposażenia wnętrz. Z lędzińskiego magazynu dystrybuowane są do wszystkich sklepów sieci Auchan na południu Polski, w tym hipermarketów, supermarketów oraz małoformatowych.

W lędzińskim centrum dystrybucji ID Logistics odpowiada za zarządzanie kompleksową obsługą magazynową. Do zadań zespołu liczącego ponad 470 pracowników należy przyjęcie dostaw (recepcja), magazynowanie, zarządzanie zapasami oraz załadunek i dystrybucja, także w tzw. tranzycie (bezpośrednia wysyłka do sklepów, z pominięciem etapu składowania). Zakres usług obejmuje również etykietowanie produktów, w tym naklejanie polskich etykiet na towary importowane.

Magazyn w Lędzinach jest pierwszym Kampusem, który ma sprostać wdrażanej przez Auchan strategii omnichannel. Stąd tak ważne jest, aby cała tutejsza organizacja działa sprawnie z wykorzystaniem najnowszych technologii i procesów oraz nowoczesnym managementem ukierunkowanym na realizację potrzeb naszych Klientów. W celu zapewnienia kontynuacji operacyjnej oraz dalszego rozwoju zakresu usług i pełnego wykorzystania możliwości tego magazynu, zdecydowaliśmy o zmianie operatora logistycznego. Naszym nowym partnerem zostanie firma ID Logistics, która od 8 lat obsługuje nasz magazyn w Mszczonowie - mówi Mariusz Gawęda, senior manager operacji logistycznych Auchan Polska.

Naszym celem jest proaktywnie wsparcie klientów w rozwoju biznesu i zapewnienie najwyższej jakości usług, dzięki doświadczeniu, doskonałej znajomości rynku i relacjom partnerskim. Cieszymy się, że nasz długoletni i strategiczny klient, Auchan Polska, zaufał nam, powierzając zarządzanie kolejnym centrum dystrybucji, o kluczowym znaczeniu dla jego łańcucha dostaw. To także umacnia naszą pozycję na rynku usług dedykowanej logistyki kontraktowej dla retail - mówi Sylwia Dunn, business development director ID Logistics Polska.

- Zaangażowany zespół, nowoczesne rozwiązania i umiejętność dopasowania procesów magazynowych do specyfiki obsługi sklepów w różnych formatach pozwolą nam zapewnić sprawne i terminowe dostawy zamówień. Po zakończeniu trwającego 3 miesiące procesu przejęcia operacji magazynowych od innego operatora, jesteśmy gotowi do realizacji postawionych przed nami zadań - zapewnia Marek Dzumyk, dyrektor centrum dystrybucji w Lędzinach.

W lędzińskim centrum dystrybucji ID Logistics stawia na wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań i technologii, które zwiększą wydajność obsługi, bezpieczeństwo i ergonomię pracy, przy zachowaniu restrykcyjnych wymogów dotyczących składowania artykułów spożywczych. Jednym z przykładów już wprowadzonych rozwiązań może być system put-to-light ID Smart.

Zgodnie z celami strategii zrównoważonego rozwoju, które są realizowane przez Auchan Polska i ID Logistics, w magazynie dużą wagę przykłada się do wykorzystania rozwiązań proekologicznych i niskoemisyjnych. Mają one prowadzić do zmniejszenia zużycia energii i ilości odpadów oraz redukcji śladu węglowego z działalności logistycznej. Lędzińskie centrum dystrybucji uzyskało certyfikację BREEAM na poziomie Very Good, a operacje prowadzone są zgodnie z ISO i IFS (International Food Standard).

Centrum dystrybucji w Lędzinach jest drugim magazynem sieci Auchan w Polsce, którym zarządza ID Logistics. Od 2015 roku operator obsługuje centrum dystrybucji w Mszczonowie (woj. mazowieckie) o powierzchni ponad 47 tys. mkw. Tu składowane są artykuły przemysłowe (m.in. kosmetyki, chemia gospodarcza, środki czystości) i spożywcze, nie wymagające temperatury kontrolowanej. Z Mszczonowa towary dystrybuowane są do sklepów sieci Auchan w północnej części Polski, realizowane są też zamówienia internetowe.

