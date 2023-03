ID Logistics, międzynarodowy lider logistyki kontraktowej, rozszerzył portfolio strategicznych klientów w Brazylii, podpisując nowe umowy z Diageo oraz Ypê.

Diageo jest światowym liderem branży alkoholowej.

Ypê to znana brazylijska marka artykułów higienicznych i środków czystości.

Diageo łączy trzy magazyny w jedno centrum logistyczne, zarządzane przez ID Logistics.

Ypê, w ramach outsourcingu, powierza ID Logistics kompleksową obsługę logistyczną.

Ceniony za doskonałość operacyjną, technologie i innowacyjność, dostosowane do potrzeb lokalnych rynków, ID Logistics ugruntował swoją pozycję lidera na rynku usług logistycznych w Brazylii dla sektora dóbr konsumpcyjnych (kosmetyki, art. higieniczne, napoje alkoholowe), dystrybucji i e-commerce. Teraz, z zespołem ponad 4 tys. pracowników, zarządzając magazynami o powierzchni 1 mln mkw., operator planuje rozszerzenie zasięgu działalności operacyjnej na cały kraj.

Diageo, światowy lider branży alkoholowej, skonsolidował trzy magazyny w jedno centrum logistyczne dedykowane obsłudze rynku brazylijskiego. W działającym od początku 2023 r. obiekcie o powierzchni 18 tys mkw. obsługiwanych jest blisko 200 referencji produktowych i 27 mln przesyłek rocznie. ID Logistics odpowiada za kompleksowe zarządzanie operacjami magazynowymi.

Operator, aby sprostać oczekiwaniom Diageo co do wydajności i monitorowania procesów, wdrożył różne rozwiązania technologiczne. Należą do nich: system WMS gwarantujący optymalne i precyzyjne zarządzanie zapasami, elektroniczne listy kontrolne zapewniające widoczność wolumenów przychodzących i wychodzących, cyfrowy monitoring aktywności z udostępnieniem informacji w czasie rzeczywistym czy drony do przeprowadzania inwentaryzacji. W magazynie stosowane są też baterie litowo-jonowe, co dodatkowo ogranicza emisję CO2.

O wyborze ID Logistics przez Ypê zadecydowała przede wszystkim doskonała znajomość regionu Extrema i możliwość uruchomienia nowego magazynu w bardzo krótkim czasie.

Obiekt o powierzchni 12 tys. mkw. ma być otwarty do kwietnia 2023 r. Odpowiadać będzie za obsługę 320 referencji i dystrybucję 650 tys. przesyłek rocznie. Wśród wdrożonych tu rozwiązań wymienić można system WMS, opracowany przez ID Logistics dla Ypê oraz technologie do monitorowania aktywności magazynu w czasie rzeczywistym i zwiększające niezawodność zarządzania zapasami.

Kluczowe znaczenie dla wyboru ID Logistics przez dwóch nowych partnerów miał niski poziom rotacji zespołów, wykwalifikowana kadra specjalistów oraz możliwość zrekrutowania w krótkim czasie ponad 200 pracowników, odpowiedzialnych za obsługę nowych kontraktów.

Brazylijski oddział ID Logistics wprowadza różne inicjatywy, które wspierają pracowników. Wśród nich wymienić można pomoc w zakupie artykułów pierwszej potrzeby czy wdrożenie specjalnego systemu transportu publicznego, umożliwiającego pracownikom ID Logistics łatwy i szybki dojazd do miejsca pracy.

Tym, co wyróżnia ID Logistics na tym rynku, jest dążenie do zwiększenia w zespole udziału kobiet i pracowników należących do mniejszości etnicznych. Firma skupia się na realizacji programów dedykowanych edukacji i integracji dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji, szczególnie w ramach projektu IDEBRA, rozpoczętego w 2006 r. (organizacja pozarządowa wspierająca edukację młodzieży w fawelach).

Zgodnie z celami globalnej strategii CRS Grupy ID Logistics, zespół w Brazylii przykłada też dużą wagę do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Swoim partnerom oferuje wdrożenie rozwiązań mających na celu oszczędność wody, recykling odpadów oraz preferowanie odnawialnych źródeł energii w zarządzanych centrach logistycznych.

