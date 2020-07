ID Logistics zarządcą nowego centrum dystrybucyjnego Lindt&Sprüngli

Z nowo otwartego centrum dystrybucyjnego Lindt&Sprüngli w Grodzisku Mazowieckim zaopatrywane są wszystkie sklepy, sieci handlowe, hurtownie i inne punkty sprzedaży w całym kraju. Zespół ID Logistics odpowiada za zarządzanie procesami magazynowymi (składowanie, zarządzanie zapasami, kompletowanie zamówień i co-packing) oraz dystrybucję wyrobów czekoladowych do punktów dostaw (dedykowany transport FTL).

Centrum dystrybucyjne Lindt&Sprüngli (Poland) w Grodzisku Mazowieckim jest dwukrotnie większe niż wcześniejszy magazyn producenta czekolady w podwarszawskim Błoniu. Teraz jego powierzchnia wynosi blisko 7 600 mkw., z czego 7 tys. mkw. stanowi część magazynowa. Wysokość robocza hali magazynowej jest o 2 m wyższa od standardowej i wynosi 12 m. Do składowania wyrobów czekoladowych przygotowano w niej 13 tys. miejsc paletowych. Większa niż w magazynie w Błoniu jest też strefa co-packingowa, gdzie składane są zestawy promocyjne oraz standy ekspozycyjne do sieci handlowych i innych punktów sprzedaży. Jej powierzchnia wynosi 600 m, została też dostosowana do wymogów pracy ciągłej. Aby zapewnić odpowiedni komfort pracy, powiększono strefę biurowo-socjalną dla pracowników. Centrum dystrybucyjne Lindt&Sprüngli spełnia restrykcyjne wymogi związane ze składowaniem i obsługą logistyczną produktów wrażliwych, do jakich zalicza się czekolady i wyroby czekoladowe. Są one składowane w ściśle kontrolowanej temperaturze dodatniej 12°-16°C, z zachowaniem stałego poziomu wilgotności powietrza na poziomie maks. 65 proc.

- Nowe centrum dystrybucyjne Lindt&Sprüngli zostało otwarte równo 10 lat po podpisaniu umowy między naszymi firmami. Dzięki długoletniej współpracy zdobyliśmy doświadczenie i know-how, które dziś pozwala nam zagwarantować najwyższą jakość obsługi magazynowej produktów wrażliwych, czekolad i wyrobów czekoladowych. Te dane wykorzystaliśmy też podczas projektowania nowego magazynu, jesteśmy więc pewni, że spełnia oczekiwania klienta, naszej firmy i pracowników. Teraz jesteśmy gotowi do wdrażania kolejnych rozwiązań, tak, aby jak najlepiej dostosowywać się do łańcucha dostaw Lindt&Sprüngli – zapewnia Marcin Papuga, dyrektor magazynu w Grodzisku Mazowieckim.

1

2