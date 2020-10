Ideal Idea City Park stanie się europejskim centrum rozwoju dla światowego gracza

W zawarciu umowy najmu rolę doradczą odegrała firma Emmerson Commercial. Ze strony Ideal Idea Formad umowę z theBalm negocjowała mec. Justyna Markowska.

- Różnorodność branż, jakie już poprzez swoich najemców reprezentuje nasz City Park jest bardzo duża – mówi prezes Ideal Idea Formad (IIF) Jędrzej Dużyński. - Pokazuje to nasze zdolności do adaptacji stawianych przez nas kompleksów magazynowo-biurowych dla szerokiego spektrum najemców stawiających nam różne wymagania, niejednokrotnie rzadko spotykane, wymagające od nas odważnych decyzji technicznych i sporego wysiłku organizacyjnego. Mamy satysfakcję, iż witamy w City Parku kolejnego najemcę o globalnym zasięgu działania, który będzie rozwijał swoją działalność z naszego najnowszego obiektu - dodaje.

Grupa Kaishan szczyci się wieloletnimi tradycjami w swojej branży. Tak oto jedna z jej spółek-córek, LMF, działa nieprzerwanie od 160 lat. Grupa ma 18 zakładów produkcyjnych na świecie, w tym nowy zakład produkcji sprężarek w stanie Alabama w USA oraz zakład LMF Austria w Leobersdorf pod Wiedniem. Grupa produkuje szerokie spektrum wyrobów do sprężania gazów.

- Naszym zadaniem jest rozwój sieci sprzedaży sprężarek na terenie Europy, Azji Środkowej i Rosji. Kaishan konsekwentnie rozwija swoją działalność na całym świecie. Jesteśmy dumni z tego, że to właśnie Polska – i City Park w Raszynie – została wybrana na centrum rozwoju naszej firmy w Europie i Azji Środkowej. Z ofertą Ideal Idea Formad zetknęliśmy się poprzez firmę Emmerson Commercial. City Park mieści się dokładnie w zakresie naszych potrzeb. Mieliśmy do wyboru inne lokalizacje, o niższym poziomie kosztów, ale i o niższym poziomie jakościowym. Braliśmy również pod uwagę lokalizacje bliżej centrum Warszawy, ale z kolei w tym przypadku wygórowana cena nie odzwierciedlała naszych oczekiwań wobec standardów wykończenia. Oferta City Parku »wstrzeliła się« w nasze oczekiwania odnośnie relacji jakości do ceny. City Park położony jest w idealnej lokalizacji, tuż przy obwodnicy Warszawy - mówi dyrektor zarządzający Kaishan Europe Marek Cieślak. - Nasi klienci nie muszą stać w korkach, aby nas odwiedzić. Bliskość Lotniska Chopina jest dużym atutem dla naszych zagranicznych partnerów, ponieważ podróż z lotniska do naszej siedziby zabiera niecałe 10 minut jazdy samochodem. Jesteśmy w wyśmienitej lokalizacji, w budynkach o standardzie klasy A. Jest to dla nas z estetycznego i logistycznego punktu widzenia idealne miejsce na główną siedzibę.

