Ideal Idea City Park urośnie. Są już najemcy nowych magazynów

Ideal Idea intensywnie realizuje III etap City Parku na pograniczu Warszawy i Raszyna przy ul. Mieczysława Słowikowskiego 81. - Będzie to jeden z niewielu w tym roku nowych parków logistyczno-przemysłowych, który uzyska pozwolenie na użytkowanie w stolicy. Atutem obiektu jest niewątpliwie jego lokalizacja tuż przy administracyjnej granicy Warszawy – mówi prezes Ideal Idea Jędrzej Dużyński.

Budowa III etapu przebiega zgodnie z harmonogramem. Po czterech halach etapów I i II obecnie powstają hale H5 i H6 etapu III.

City Park to nowoczesny park biurowo-magazynowy oferujący moduły przeważnie o powierzchni użytkowej od 400 do1000 mkw.

Dla stołecznego biznesu oba fakty – adres inwestycji oraz termin zakończenia prac budowlanych jeszcze w tym roku – będą ważnymi czynnikami decydującymi o tempie komercjalizacji obiektu.

- Z naszego doświadczenia wynika, że są to powierzchnie, których obecnie na rynku bardzo brakuje i są intensywnie poszukiwane w rejonie warszawskim – relacjonuje Aleksandra Kołbon, Head of Leasing w Ideal Idea. - Niewątpliwie naszym atutem jest, oprócz bardzo dobrej lokalizacji, elastyczność przestrzeni. Nasze obiekty mogą być dowolnie konfigurowane, co znacznie podnosi ich funkcjonalność – dodaje Kołbon.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Łącznie hale zaoferują one 9 tys. mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnych oraz biurowych w standardzie klasy A. Generalnym wykonawcą jest Ideal Idea. Właścicielem III etapu – tak jak całego City Parku – będzie także Ideal Idea.

- Halę H5 wynajęliśmy w całości jednej firmie. W hali H6 został już tylko jeden wolny moduł i toczą się negocjacje o jego wynajęcie. Tak, jak wcześniej, naszym obiektem interesują się zarówno firmy zagraniczne, jak i polskie działające na rynku międzynarodowym, a będące w fazie intensywnego rozwoju. Są to firmy, które oprócz hal potrzebują także reprezentacyjnych biur niczym nie odbiegających od strony technicznej, architektonicznej i funkcjonalnej od klasy A. Nasi partnerzy cieszą się, że nie odnotowujemy opóźnienia budowy, ponieważ w warunkach znacznych zawirowań i nierytmiczności dostaw na rynku budowlanym potrafiliśmy należycie zadbać o wszystkie materiały potrzebne do planowej realizacji inwestycji – mówi prezes Jędrzej Dużyński.

Jędrzej Dużyński, prezes Ideal Idea, mat.pras.

Hala H5 otworzy swoje podwoje 2 stycznia 2023 r., natomiast H6 ruszy 23 marca przyszłego roku. Realizację inwestycji i negocjacje z najemcami podsumowuje Aleksandra Kołbon – Chcemy być blisko naszych najemców i mieć dobre rozeznanie dotyczące ich potrzeb. Dla nas kluczowe jest holistyczne podejście do partnerów biznesowych i zapewnienie im na co dzień najwyższego standardu obsługi, dzięki czemu możemy się spodziewać szybkiej komercjalizacji. Naszym celem jest zamknięcie tego etapu jeszcze przed zakończeniem prac budowlanych w ramach III etapu - mówi.

Planowany jest jego IV etap z nową halą o powierzchni 9 tys. mkw. Jej oddanie do użytku planuje się na IV kwartał 2023 roku. Obiektowi przybędzie niebawem farma fotowoltaiczna, dzięki której będzie można obniżyć opłaty serwisowe ponoszone przez najemców. Cały ukończony już park w przyszłości czeka certyfikacja w ramach BREEAM, ponieważ obiekt od początku budowany jest w daleko posuniętych reżimach warunkujących jak najwyższą punktację BREEAM.