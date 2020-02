Ideal Idea City Park z nowym najemcą

EG Electronics jest kolejną firmą wybierającą City Park na miejsce swojego intensywnego rozwoju w Polsce. Dla Ideal Idea Formad (IIF) była partnerem wymagającym bardzo specyficznego przygotowania części magazynowo-produkcyjnej i znaczącego przerobienia ściany szczytowej hali H1. Ponieważ zgodnie z przepisami pracownicy ze stałymi miejscami pracy muszą mieć odpowiedni dostęp do światła dziennego dla nowego klienta City Parku wycięto okna w elewacji części magazynowej, co jest rozwiązaniem ponadstandardowym. Charakter pracy specjalistów EG Electronics wymagał jednak takich właśnie posunięć konfiguracyjnych w przestrzeni magazynowej.

Umowę z nowym partnerem komentuje prezes Ideal Idea Formad Jędrzej Dużyński: – W przypadku naszego nowego szwedzkiego klienta jeszcze raz pokazaliśmy zupełnie inną filozofię działania, niż zazwyczaj ma to miejsce na rynku. Olbrzymia elastyczność w podejściu do wymagań najemców z bardzo szerokiego katalogu branż zawsze cechowała IIF, ale City Park jest w tej kwestii osiągnięciem szczytowym. Na rynku jest bardzo mało do wynajęcia modułów rzędu 800-900 mkw. z możliwością aż tak wielkiego doświetlania światłem naturalnym, jak to zaoferowaliśmy EG Electronics. Nasi architekci projektują hale inaczej niż większość powszechnie oferowanych magazynów i fakt ten procentuje w naszych kontraktach z najemcami. Mogliśmy więc zaoferować w tym projekcie adaptacyjnym okna nawet większe niż wynikałoby to z regulacji prawnych. Doświetlenie miejsc pracy jest dzięki temu znakomite i daje ogromną elastyczność w przyszłości, gdyby zaszła potrzeba zapewnienia światła naturalnego również w sąsiednim module.

W przeciwieństwie do innego z najnowszych najemców City Parku, którego charakter pracy wiąże się z bardzo dużą wilgotnością powietrza w kubaturze magazynowej w przypadku EG Electronics było skrajnie odmiennie. Klientowi temu – ze względu na elektronikę – należało dać powierzchnie magazynowo-produkcyjne o podwyższonej czystości i suchości.

