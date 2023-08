Specjalista z branży TSL, firma IGS Schreiner Polska zdecydowała się na relokację do nowoczesnego centrum magazynowego w południowo-zachodniej części Warszawy tj. Panattoni Park Nadarzyn II.

Najemca w ramach podpisanej umowy zajmie 5060 mkw. powierzchni logistycznej i biurowej.

W transakcji w całym procesie wyboru nowej lokalizacji i negocjacji warunków umowy najmu firmę IGS Schreiner Polska reprezentowało AXI IMMO.

IGS Schreiner Polska to profesjonalna firma z sektora TSL, świadcząca usługi z zakresu spedycji morskiej, drogowej, kolejowej, logistyki magazynowej, obsługi celnej oraz organizacji frachtów lotniczych. Od powstawania w 1999 r. oferuje indywidualne, elastyczne podejście do każdego Klienta oraz kompleksową obsługę związaną z wykorzystaniem dostępnych sieci połączeń logistycznych.

Po 14 latach zdecydowaliśmy się na napisanie kolejnego rozdziału w historii firmy IGS Schreiner Polska w nowym miejscu. Z roku na rok zainteresowanie naszymi usługami rosło, przez co systematycznie wzrastała liczna zajmowanych metrów kwadratowych, jak i palet w magazynie. Decyzja o zmianie wynikała przede wszystkim z potrzeby zabezpieczenia dodatkowej powierzchni pod realizację obecnych, jak i wygranych nowych i przyszłych kontraktów - mówi Grzegorz Balcerak CEO, IGS Schreiner Polska.

Klaudia Markowska, Doradca w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO. Fot. Mat. pras.

- Pomimo trudniejszej sytuacji makroekonomicznej oraz inflacji powodującej wzrost m.in. cen czy stawek płac możemy cały czas mówić o dużym popycie na usługi firm z sektora TSL. Relokacja Klienta to klasyczny przykład, w którym po latach budowania portfolio i renomy do swojej marki nadchodzi moment związany z decyzją o zwiększeniu możliwości operacyjnych. Nowy park magazynowy zapewni dodatkowe miejsce, którego wraz z rozwojem oczekiwał Klient. Dodatkowym atutem parku będzie również jego wysokość. Nowy standard to 12m, co znacznie zwiększa możliwości związane z wykorzystaniem miejsc paletowych w stosunku do wielkości powierzchni magazynowej. Powierzchnia zostanie dostosowana i przygotowana zgodnie z zapotrzebowaniem najemcy, a zaprojektowana część biurowa o wielkości blisko 600 mkw. o podwyższonym standardzie zapewni przyjemne miejsce pracy dla całego Zespołu firmy IGS - mówi Klaudia Markowska, Doradca w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO.

Najemca zajmie 4500 mkw. powierzchni magazynowej, którą uzupełni część biurowa o wielkości ok. 560 mkw.

Paweł Bułajewski, Starszy Konsultant, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO. Fot. Mat. pras.

W transakcji mieliśmy trzy główne zadania. Po pierwsze znaleźć nowy magazyn pozwalający na zwiększenie możliwości operacyjnych firmy, w tym m.in. zwiększenie liczby doków. Po drugie nowa lokalizacja musiała być w relatywnie niedużej odległości od poprzedniej siedziby głównej klienta, przez uwagę na chęć utrzymania obecnej kadry pracowników. Po trzecie kluczowe pozostawały kwestie związane wyposażeniem budynku, w rozwiązania zapewniające oszczędności m.in. światła LED na hali czy wykorzystanie paneli fotowoltaicznych - komentuje Paweł Bułajewski, Starszy Konsultant, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO.

- Rynek warszawski nieustannie przyciąga operatorów logistycznych zarówno o regionalnym, jak i międzynarodowy zasięgu. Ogromny potencjał wymaga odpowiednich zasobów nowoczesnej powierzchni, dlatego realizacja Panattoni Park Nadarzyn II – jednej z naszych największych inwestycji w regionie stolicy – jest naturalną odpowiedzą na potrzeby rynku. Cieszymy się, że po raz kolejny nasze obiekty sprawdzają się doskonale w relokacji i usprawnieniu procesów. Życzymy firmie IGS Schreiner Polska, by nowa powierzchnia napędzała jej rozwój i pozwoliła poszerzać portfolio klientów - mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

Deweloper przekroczył w ostatnich miesiącach 2 mln mkw. dostarczonych w województwie mazowieckim, a region warszawski stał się czwartym w portfolio Panattoni z takim wynikiem. Łącznie firma ukończyła w całej Polsce obiekty o łącznej powierzchni ok. 14 mln mkw.

Panattoni Park Nadarzyn II to obecnie realizowane centrum logistyczne, które docelowo zaoferuje 91 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej w dwóch halach. Pozwolenie na użytkowe otrzymał pierwszy etap inwestycji tj. budynek o powierzchni ok. 50 000 mkw., do którego na przełomie 2024 r. wprowadzi się firma IGS Schreiner Polska. Wśród wielu udogodnień czekających na najemcę znajdują szerokie place manewrowe, stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych, monitoring i całodobowa ochrona. Panattoni Park Nadarzyn II zlokalizowane jest tuż przy drodze ekspresowej S8 oraz węźle Paszków, łączącym się z DK nr 67, ok. 20 km od lotniska im. F. Chopina w Warszawie i ok. 30 km. od centrum stolicy.

