IIF wkracza do Poznania. Nowy park logistyczny dla dużych firm

Najnowszy park logistyczny IIF będzie oferowany w formule BTS przede wszystkim dla dużych podmiotów.

Budowa ruszy na początku przyszłego roku, a oddanie parku do użytkowania nastąpi pod koniec III kwartału 2023 r.

Wstępnie zakłada się, że ok. 15 tys. mkw. zajmą powierzchnie magazynowe, a ok. dwa tysiące mkw. przypadnie na biura w standardzie klasy A.

Wkraczamy do Poznania po bardzo dobrych doświadczeniach z Wrocławia z podobnym projektem zlokalizowanym przy wrocławskim porcie lotniczym. City Park Wrocław pokazał nam, że w miastach regionalnych drzemie ogromny potencjał na miejskie parki biurowo-magazynowe – mówi Jędrzej Dużyński, prezes IIF.

- Kończymy obecnie budowę dwóch parków SBU w Warszawie i Wrocławiu. Mamy więcej zapytań, niż dostępnej powierzchni. W jednym z tych parków o ostatnie moduły zabiegało osiem firm i siłą rzeczy nie wszystkim mogliśmy zapewnić powierzchnię. Rynek docenia fakt, że mamy zdecydowanie inne, niż dominujące na rynku, podejście zarówno do konstrukcji i architektury naszych hal, jak również do relacji biznesowych z naszymi najemcami. Gdy w roku 2020 budowaliśmy nasz pierwszy park biurowo-magazynowy we Wrocławiu zaufanie najemców i brokerów budowaliśmy od zera pokazując nasze stołeczne parki. Dziś budujemy II etap wrocławskiego parku, którego komercjalizacja powoli dobiega końca. Pozostały nam ostatnie wolne powierzchnie jeszcze na etapie robienia fundamentów. Prowadzimy też negocjacje z dwoma pierwszymi potencjalnymi najemcami City Parku Poznań – dodaje Jędrzej Dużyński.

Duże zagraniczne firmy szukające w Polsce nowoczesnych magazynów i biur interesują się tylko kilkoma wybranymi stolicami województw. Należy do nich m.in. Poznań. Miasto to z roku na rok bije rekordy zarówno wolumenu wynajętej powierzchni magazynowej, jak i liczby podpisanych umów najmu w parkach magazynowych. Stan ten nie zmieniał się nawet u szczytu pandemii. Zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe w Poznaniu w roku 2021 podwoiło się względem roku poprzedniego. Obecny potencjał wolnych powierzchni w Poznaniu stanowi poniżej jednego procenta tych powierzchni w mieście. „Powierzchni magazynowych w obrębie Poznania brakuje. Z powodu tych właśnie czynników miasto to staje się jednym z trzech strategicznie najważniejszych w naszych procesach inwestycyjnych. Ogłoszenie poznańskiej inwestycji łączymy z rebrandingiem Ideal Idea – wchodzimy do sektora BTS rozumianego inaczej, niż w naszej firmie do tej pory; uruchamiamy nową witrynę internetową i zmieniamy identyfikację wizualną – podsumowuje Jędrzej Dużyński.

mat.pras.

- Chcemy w Poznaniu postawić jeden duży budynek, który będzie służył kilku większym najemcom. Naszą ideą jest stworzenie budynku multi-let w formlule BTS, czyli Built-To-Suit – opisuje projekt Jędrzej Dużyński.

Ideal Idea City Park Poznań będzie oferowany przede wszystkim firmom o dużym zapotrzebowaniu na powierzchnię parku logistycznego. Celem jest wynajęcie parku nie więcej niż kilku większym podmiotom. Hala parku jest jednak bardzo elastyczna pod względem konstrukcyjnym i konfiguracyjnym, ponieważ może dzielić się na ponad 20 modułów o powierzchniach magazynowych już od 500 mkw. w połączeniu z reprezentacyjnymi biurami w standardzie klasy A. Na każdy moduł przypada brama z poziomu 0 i dok z platformą dla TIR-a.

Ponieważ City Park Poznań będzie zlokalizowany w administracyjnych granicach miasta i wyjątkowo blisko centrum zatem może się okazać, iż część hali o nieco mniejszych modułach będzie bardzo atrakcyjnym miejscem dla firm potrzebujących powierzchni w formule LMD (Last Mile Delivery).

City Park Poznań, mat.pras.

Model techniczny

- Czy to na Mazowszu, czy na Dolnym Śląsku słyniemy z naszego unikatowego podejścia do klienta i jasno mówią nam o tym nasi najemcy – mówi prezes Jędrzej Dużyński. - Nic się nie zmieni w Wielkopolsce. Hala i ewentualne moduły City Parku Poznań będą mogły być wykorzystywane zarówno do magazynowania, jak i do działalności produkcyjnej, naukowej, badawczo-rozwojowej, czy też serwisowej urządzeń lub pojazdów, jak ma to miejsce w naszych parkach. Do wszystkich tych dziedzin aktywności oferujemy wymagane przez najemców konfiguracje hal i instalacje. Wiążą się z nami zarówno firmy potrzebujące zwykłego magazynu, jak i podmioty z branży kosmetycznej, czy wyrafinowanego sektora high-tech pracującego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej i przygotowującego sprzęt do lotów na Marsa. Wszystkim gwarantujemy wymagane parametry techniczne hal, ich konfigurację i wyposażenie – dodaje prezes IIF.

Najemcy City Parku Poznań otrzymają halę o wysokości 10 m netto. Dzięki grubej membranie w dachu i nowoczesnym płytom warstwowym temperatura w typowej hali IIF całorocznie zawiera się standardowo w przedziale 16-25° C, jednak na życzenie najemcy zakres temperatur może być znacząco zmieniony. Oferowana jest także stała kontrolowana temperatura i wilgotność powietrza. IIF nie stroni od zmian w bazowych projektach hal i na życzenie najemców mogą one być doświetlane świetlikami dachowymi oraz oknami wycinanymi w elewacjach. Na życzenie wykonuje się także niestandardowe doki i bramy.

ESG, czyli nie tylko „adoptuj pszczołę”

W światowym sektorze magazynowym od kilku lat obowiązuje kierunek rozwoju zwany ESG (ang. environmental, social, and governance), czyli środowisko naturalne, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny. Cała idea ESG będzie zawarta w City Parku Poznań. W jego projekcie zastosowano bogaty katalog tzw. zielonych rozwiązań w budownictwie. Będzie on zbudowany m.in. z płyt warstwowych podlegających w 74 proc. recyklingowi. Obiekt będzie certyfikowany w ramach BREEAM. W parku będzie m.in. stacja ładowania samochodów elektrycznych. Na działce wdrożona będzie m.in. rekuperacja wody deszczowej do podlewania zieleni.

Powierzchnia biologicznie czynna przekroczy 20 proc. powierzchni inwestycji, co przekłada się na niespełna 9 tys. mkw. Swoją zielenią i licznymi nowymi nasadzeniami park wpisze się w okolicę tej części Poznania, gdzie po sąsiedzku jest dużo zieleni wraz ogródkami działkowymi. City Park Poznań będzie pokryty zielonym dachem, a na nim znajdą się ule zgodnie z międzynarodową akcją „Adoptuj pszczołę”. Zagospodarowanie terenu zielonego wokół obiektu będzie miało na celu utworzenie strefy relaksu z ławkami.

- Olbrzymią wagę w naszych parkach logistycznych zawsze przywiązujemy do architektury hal oraz tej tzw. małej architektury połączonej z zielenią i nasadzeniami. Estetyka naszych lokalizacji jest dla nas bardzo ważna. Nie chcemy, aby pracownicy naszych parków każdego ranka mieli poczucie, że przyjeżdżają tylko do magazynu, ale do miejsca bardzo przyjaznego. Zgodnie z naszymi standardami także City Park Poznań otrzyma bogactwo traw i innych nasadzeń, jak również posadzimy wokół niego platany – podsumowuje poznański projekt prezes IIF Jędrzej Dużyński.