Inwestycja w podwarszawskim Nadarzynie, o docelowej powierzchni 93,5 tys. mkw. GLA, realizowana jest we współpracy z Panattoni. Pierwszy etap, o powierzchni 50 tys. mkw. GLA, jest w budowie i ma zostać ukończony w lutym 2023 roku. Umową pre-let zostało objęte 51 proc. powierzchni w pierwszej fazie projektu. Pierwszym najemcą został międzynarodowy operator logistyczny obsługujący światowego lidera branży mebli i wyposażenia domu.

Nieruchomość w Nadarzynie położona jest w doskonałej lokalizacji – dojazd do Lotniska Chopina w Warszawie zajmuje zaledwie 15 minut, projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S8. Inwestycja ma uzyskać certyfikat BREEAM na poziomie „Excellent”. W projekcie planowane jest zastosowanie wielu nowoczesnych rozwiązań ekologicznych, takich jak inteligentne systemy zarządzania energią, czujniki zmierzchu do instalacji oświetlenia zewnętrznego, system wentylacji mechanicznej z wysokiej klasy filtrami, którego celem jest ograniczanie koncentracji i recyrkulacji zanieczyszczeń wewnątrz budynku, a także stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

IIProp poinformował także o ukończeniu pierwszego etapu inwestycji typu built-to-suit realizowanej w hiszpańskim mieście Murcja.

Inwestycje w Murcji i Warszawie to kolejne sukcesy w naszej współpracy z Panattoni. Aktywnie analizujemy nowe europejskie rynki pod kątem dalszej ekspansji, w ostatnich miesiącach rozpoczęliśmy prace nad potencjalnymi projektami w krajach takich jak Francja, Włochy i Austria. Jednocześnie portfel inwestycyjny IIProp w dalszym ciągu rośnie i obecnie obejmuje ok. 430 tys. mkw. GLA, i to pomimo niedawnej transakcji sprzedaży aktywów na rynku niemieckim – komentuje Maciej Dyjas, partner zarządzający w Griffin Capital Partners.