IKEA inwestuje w rozwój sieci logistycznej

W magazynie IKEA w Jarostach k. Piotrkowa Trybunalskiego prowadzone są dwa rodzaje operacji logistycznych – dystrybucja do klientów zlokalizowanych w Polsce oraz dystrybucja do sieci sklepów. Jest to jedno z największych centrów dystrybucji IKEA na świecie, które odpowiada za dostawę mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz do 28 lokalizacji IKEA na 11 rynkach.

Nowa jakość obsługi

Nowo otwarty magazyn będzie służył do przeładunków i krótkoterminowego przechowywania „dostaw tranzytowych”, czyli skonsolidowanych przesyłek, które wymagają przeładownia i wysłania do sklepów w ciągu 24 godzin. Magazyn ma 180 metrów długości i 67 metrów szerokości. Jest wyposażony w 36 standardowych doków oraz 24 doki z długim najazdem. Dzięki takiej infrastrukturze Centrum Dystrybucji jest gotowe na załadunki i rozładunki naczep standardowych oraz naczep niskopodwoziowych typu MEGA. Duża liczba doków oraz lustrzany układ stref magazynowych pozwoliły zwiększyć przepustowość tranzytu w Jarostach do 1,8 miliona m3 rocznie – oznacza to, że dzięki nowej części magazynowej przepustowość Centrum Dystrybucji IKEA w Jarostach wzrosła aż dwukrotnie.

– Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że udało się rozbudować magazyn naszego Centrum Dystrybucji co pozwoli nam usprawnić nasze operacje cross-dockingu, realizowane na rampach rozładunkowo-załadunkowych, na których się koncentrujemy. Dodatkowa przestrzeń oraz układ nowego budynku z pewnością zwiększy dostępność produktów IKEA oraz skróci czas realizacji przeładunków - mówi Rafał Nowak, lider projektu Centrum Dystrybucyjnego. - Naszym celem jest poprawa naszej produktywności, obniżenie kosztów oraz przede wszystkim, zwiększenie jakości obsługi sklepów IKEA na wszystkich rynkach, które wspieramy. W związku z rozwojem IKEA jako biznesu wielokanałowego oraz rosnącym oczekiwaniem klientów, aby zachować wysoki poziom wolumenu i możliwość dostarczania towarów do lokalizacji w krótkim czasie, potrzebowaliśmy dodatkowej przestrzeni, stąd decyzja o rozbudowaniu istniejącego magazynu – dodaje.

Inwestycja w zrównoważony rozwój

Budynek tranzytowy został zrealizowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz certyfikacją BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Ponadto, ogrzewanie hali oparte jest na geotermalnych pompach ciepła, a w toaletach zastosowano spłukiwanie szarą wodą.

