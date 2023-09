Firma ILS, która w grupie Inter Cars odpowiada za usługi magazynowe, dystrybucyjne oraz transportowe, wynajęła 22 500 mkw. powierzchni magazynowej w parku Mapletree Park Będzin.

Mapletree Park Będzin to centrum dystrybucyjne, składające się z dwóch hal magazynowych klasy A.

Jego łączna powierzchnia to około 46 tys. mkw.

W transakcji najemcę reprezentowała firma Colliers.

Nowy obiekt w Będzinie to już kolejna lokalizacja na Górnym Śląsku, gdzie firma ILS prężnie się rozwija. Tak duża transakcja stanowi potwierdzenie, że mimo wyzwań, z jakimi muszą się dziś mierzyć zarówno najemcy, jak i wynajmujący – inflacja czy wzrost cen energii – Polska wciąż pozostaje atrakcyjnym kierunkiem. Wysoka podaż dobrej jakości powierzchni, dostęp do wykwalifikowanej kadry i stosunkowo niskie koszty prowadzenia działalności to główne czynniki zachęcaje firmy do dalszej ekspansji lub lokowania biznesu w Polsce – mówi Paweł Nosal, Dyrektor w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers.

Mapletree Park Będzin to centrum dystrybucyjne, składające się z dwóch hal magazynowych klasy A o łącznej powierzchni około 46 tys. mkw. Dużym atutem parku jest jego lokalizacja – przy autostradzie A4, będącej częścią trasy E40 - najdłuższego szlaku komunikacyjnego łączącego wschód i zachód kraju, a także w pobliżu trasy E75, która jest z kolei główną arterią prowadzącą z północy na południe i zachód kraju. Oddalone tylko o 13 km Katowice zapewniają dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a dodatkowe linie kolejowe i połączenia autobusowe umożliwiają łatwy i szybki dojazd do centrum logistycznego.

Niezmiernie cieszy nas zaufanie, którym powtórnie obdarzyła nas tak renomowana firma, jaką jest ILS. Doceniamy wybór naszego najemcy, pomimo silnej konkurencji w regionie Górnego Śląska i Zagłębia. Jestem przekonana, że Mapletree Park Będzin, oferujący wysoki standard powierzchni magazynowej, która została zaadaptowana stricte pod profil działalności ILS, stanie się miejscem dalszego dynamicznego rozwoju firmy w Polsce. Dziękuję ekspertom z firmy Colliers za współpracę i wsparcie w wypracowaniu najlepszych rozwiązań dla obu stron transkacji – mówi Emilia Szyszka, Vice President w Mapletree.

