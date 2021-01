Industrialna metamorfoza w Ostródzie

Na terenie EXPO znajdują się hale o przeznaczeniu magazynowo-produkcyjnym oraz powierzchnie biurowe. Do dyspozycji najemców są 4 hale o powierzchni od 2 000 do 14 000 mkw. i wysokości od 4 do 15 m. Ogromną zaletą obiektu jest wysoki standard techniczny. Hale posiadają doskonałe oświetlenie – min. 300 lx, instalacje SAP, instalacje tryskaczowe, przyłącza sprężonego powietrza, instalacje CCTV oraz WiFi.

„Obecna sytuacja i restrykcje związane z organizacją targów i konferencji, spowodowały, że właściciel hal na stałe zmienił przeznaczenie dostępnej powierzchni. Obiekt ten daje bowiem doskonałe możliwości zarówno do składowania towarów, jak i lekkiej produkcji. ” – tłumaczy Sylwia Gawron, Junior Property Negotiator w MAXON Nieruchomości – „Udogodnieniem dla najemców jest też możliwość adaptacji hal pod indywidualne potrzeby, szerokie place manewrowe oraz ponad 1 500 miejsc parkingowych”.

EXPO Mazury dzięki umiejscowieniu w Ostródzie pozwala na dostęp do wykwalifikowanych pracowników. W pobliżu kompleksu znajduje się węzeł komunikacyjny trasy S7 łączącej aglomerację trójmiejską, warszawską, kielecką i krakowską oraz drogi krajowej DK16, która stanowi główny szlak komunikacyjny na Mazurach.

„Kompleks w Ostródzie łączy nowoczesną technologię, doskonałą lokalizację oraz powierzchnię, którą możemy elastycznie dopasować pod działalność konkretnego najemcy” - komentuje Dariusz Sroka, Head of Industrial w MAXON Nieruchomości – „Cieszymy się, że możemy wspierać EXPO Mazury w procesie najmu i liczymy, że już wkrótce wprowadzimy do obiektu najemców, którzy w pełni wykorzystają wszystkie jego atuty”.

