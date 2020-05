Indyjski koncern inwestuje w Rzeszowie

Zakład wybudowany będzie na dwóch działkach o powierzchni 1,178 ha. Zostanie w nim uruchomionych 8 linii produkcyjnych. Wartość inwestycji to ponad 33 mln zł. Zakończenie budowy zakładu planowane jest na koniec grudnia 2020 r.

Roha istnieje od 1972 r. Siedziba firmy znajduje się w Indiach, w mieście Roha. Firma posiada biura zagraniczne w 23 krajach. Centra produkcyjne znajdują się w USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, RPA, Wietnamie, Indonezji, Tajlandii, Chinach, Egipcie i Meksyku. Sprzedaż produktów skierowana jest do 55 krajów na świecie.

Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko to atrakcyjny teren inwestycyjny o pow. 83,42 ha. Jest w pełni uzbrojony, znajduje się blisko autostrady A4, drogi ekspresowej S19, międzynarodowego lotniska Rzeszów – Jasionka oraz magistrali kolejowej E30 Niemcy -Polska- Ukraina. Do tej pory zainwestowało na tym terenie 18 przedsiębiorstw. Docelowo, pracę znajdzie tutaj ok. 3 tys. osób.