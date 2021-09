InPost, Allegro, PKN Orlen... Na rynku automatów do odbioru paczek robi się coraz gęściej

- Mam olbrzymi szacunek do przedsiębiorców, również tych, którzy powielają modele biznesowe wytyczone przez liderów rynkowych. Mam jednak także olbrzymi szacunek do cyfr. Przez pierwsze półrocze tego roku rozstawiliśmy 50 razy więcej skrytek w naszych paczkomatach niż łącznie wszyscy gracze, którzy mówią o rozwoju podobnych sieci. Nie zwalniamy, a wręcz przyspieszyliśmy! W 2021 r. tylko w Polsce pojawiło się już ponad 5000 paczkomatów, z czego 60 proc. we wsiach. To my aktywizujemy e-commerce w Polsce, to my jako InPost napędzamy sprzedaż w internecie - wylicza Rafał Brzoska, twórca i prezes InPostu, dodając, że firma lubi konkurencji podnosić poprzeczkę.

W czerwcu 2021 Allegro zaprezentowało swoje pierwsze, przyjazne środowisku, automaty paczkowe. W Poznaniu i Warszawie właśnie stanęły cztery pierwsze urządzenia, do końca tego roku będzie ich 1500.

Z kolei PKN Orlen uruchomił do tej pory 200 automatów paczkowych, które dostępne są całą dobę. Koncern postawił już je w wielu polskich miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Płocku, Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Poznaniu, we Wrocławiu i w miastach Aglomeracji Śląskiej. Są one zlokalizowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu, dostępnych przez całą dobę.

Sieć „Odbiór w Punkcie” Poczty Polskiej liczy ponad 16 tys. punktów i liczba ta stale rośnie; co 5. przesyłkę klienci odbierają w pocztowych punktach partnerskich - podała firma we wrześniu.