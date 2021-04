InPost i Panattoni o nowych inwestycjach

InPost ogłosił, że uruchomi kilkanaście kolejnych hubów logistycznych w całej Polsce. Obecny na Property Forum Kraków Marek Mazur, Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities, InPost opowiadał o rozwoju firmy oraz inwestycjach w stolicy Małopolski.

Kraków to ważny rynek dla InPost. To tu mieści się siedziba firmy i trzy centra dystrybucyjne. Teraz firma buduje w mieście fabrykę paczkomatów, showroom i centrum naukowo-badawcze, które powstaną przy węźle autostradowym Balice 2. - Działanie w tym kompleksie planujemy rozpocząć w lipcu tego roku – podkreśla Marek Mazur.

Kolejna nowa inwestycja spółki w Krakowie - centrum dystrybucji - powstaje w Nowej Hucie, w okolicach ul. Cementowej. Działalność w nim firma chce rozpocząć już we wrześniu br. Atutem lokalizacji jest m.in. łącznik pomiędzy S7 a A4.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Kraków jest bardzo ważnym miejscem dla InPost. To lokalizacja, która wpisuje się w zapotrzebowanie firmy – podkreślał podczas Property Forum Kraków Marek Mazur.

- Już drugi rok z rzędu jesteśmy liderem wynajmu powierzchni magazynowej w Polsce. Szybki rozwój spowodował potrzebę nowej powierzchni, m.in. w północno-wschodniej części Krakowa, czyli we wspomnianej Nowe Hucie - dodał.

InPost ma w Polsce ponad 11 tys. paczkomatów i dalej intensywnie się rozwija. Marek Mazur podkreśla, że pandemia koronawirusa tylko przyśpieszyła plany firmy. - Wrzuciliśmy wyższy bieg i musieliśmy zapewnić sobie infrastrukturę, która umożliwi nam podołanie oczekiwaniom klientów – mówi.

- Jeśli chodzi o przyszłe inwestycje, to nie mogę w tym momencie zdradzić kolejnych szczegółów, ale na pewno jeszcze nie raz zaskoczymy rynek – podsumowuje.

Inpost współpracuje z firmą Panattoni

Michał Samborski, Head of Development, Panattoni, podkreśla, że Kraków to drugie co do wielkości miasto w Polsce, jedno z bogatszych, ale z bardzo ubogą bazą logistyczną. - Problemem są bariery wejścia do miasta. Duża logistyka niewątpliwie chciałaby być w Krakowie. Tu są pracownicy, tu są duże firmy, tu jest rynek zbytu - mówi Samborski. Dodaje, że dla wielu firm Kraków jest miejscem pierwszego wyboru, ale jedno to wybór, a drugie możliwość ulokowania się tu z dużym obiektem. - Trudno tu wykreować jakikolwiek projekt, a duży tym bardziej. O grunty umożliwiające realizację dużego przedsięwzięcia jest więcej niż trudno – podkreśla.

14 kwietnia InPost ogłosił, że uruchomi kilkanaście kolejnych hubów logistycznych w całej Polsce.

Obiekty InPost powstaną jeszcze w tym roku w Rzeszowie, Wrocławiu, Poznaniu, Wałbrzychu, Katowicach, Tychach, Radzyminie, Siedlcach, Kaliszu, Koszalinie i Szczecinie. Łącznie będzie to ponad 100 tys. mkw. nowej powierzchni w ramach infrastruktury InPost. Czytaj więcej.

W styczniu 2021 InPost z sukcesem zadebiutował na giełdzie EURONEXT Amsterdam.