InPost łączy siły z urzędami miast i gmin

InPost przekazał na potrzeby Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa trzy specjalistyczne PaczkomatyUrząd 24. Pozwolą one mieszkańcom załatwiać sprawy urzędowe bez potrzeby wchodzenia do budynku i bezpośredniego kontaktu z urzędnikami.

Za pośrednictwem urządzenia InPost z Urzędu można odebrać m.in. dowód rejestracyjny pojazdu w przypadku wymiany z powodu braku miejsca na wpis dot. badania technicznego, wtórniki karty pojazdu, prawa jazdy, tablicy rejestracyjnej i dowodu rejestracyjnego. Planowane są kolejne instalacje maszyn przy urzędach w całej Polsce – InPost prowadzi rozmowy z kilkudziesięcioma miastami. Już teraz specjalistyczne Paczkomaty® dostępne są przy urzędach miasta i starostwach w: Gorzowie Wielkopolskim, Nowym Targu, Wołominie oraz Koszalinie.

Cieszę się, że w Krakowie zaczęła działać nowa usługa InPost Urząd 24, która pozwoli mieszkańcom w szybki i bezpieczny sposób załatwić sprawę urzędową przy pomocy Paczkomatu®. To odpowiedź na rosnące obecnie zapotrzebowanie w zakresie bezkontaktowego i wygodnego załatwiania spraw administracyjnych. Takie rozwiązanie w okresie pandemii jest o wiele bezpieczniejsze zarówno dla mieszkańców, jak i dla samych urzędników. Wraz ze wzrostem popularności usługi, kolejne urządzenia trafią do innych wydziałów urzędu miasta i innych jednostek organizacyjnych – poinformował Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa.

- Kraków dołącza do wielu innych miast, które już korzystają z naszej najnowszej usługi InPost Urząd 24. Co dla nas ważne jest to pierwsze tak duże miasto, które postanowiło wykorzystać nowoczesne rozwiązania logistyczne także do obsługi mieszkańców. Usługa ta ogranicza konieczność kontaktu między urzędnikami a mieszkańcami, a zapotrzebowanie na usługi bezkontaktowe nadal rośnie. Pomaga także w rzeczywistej realizacji idei zarządzania miastem opartym na założeniach „Smart Cities”, które jest projektowane z myślą o poprawie standardu życia mieszkańców. Usługa pozwala zmniejszyć kolejki w urzędach – nasze urządzenie jest dostępne nie tylko w ich godzinach pracy, ale przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Skonfigurowaliśmy nasze maszyny pod potrzeby Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa, dzięki czemu obieg dokumentów między urzędem a mieszkańcami będzie przebiegał szybko i sprawnie. Zainteresowanie usługą InPost Urząd 24 jest bardzo duże – zgłaszają się do nas dziesiątki kolejnych miast myślących o usprawnieniu pracy swoich urzędów za pośrednictwem naszych maszyn. Będziemy im pomagać – powiedział Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost.