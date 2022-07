InPost ma już tysiąc maszyn we Francji

InPost przeprowadza rebranding marki Mondial Relay, wprowadzając swoją markę InPost na rynek hiszpański i portugalski oraz komunikuje nowy wizerunek marki Mondial Relay we Francji i w krajach Beneluxu.

- Proces integracji grupy InPost zakłada systematyczną implementację najbardziej innowacyjnych rozwiązań na kolejnych rynkach. Dotyczy to także marki InPost, która jest synonimem jakości świadczonych usług, a która z sukcesem rozwijana jest w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Z początkiem lipca zostanie wprowadzona także na rynek hiszpański i portugalski. We Francji, Belgii i Holandii grupa InPost będzie rozwijana pod marką Mondial Reley, której wizerunek został unowocześniony, a marka jest znana z optymistycznego i bardzo konsumenckiego podejścia do użytkowników. Jest to zgodne ze strategią grupy InPost, która jest konsekwentnie wdrażana na wszystkich rynkach – tłumaczy Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPostu.

