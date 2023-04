Automatów Paczkomat jest już w Polsce 20 tys., czyli niemal tyle samo, ile wszystkich bankomatów w naszym kraju i 4-krotnie więcej niż wszystkich stacji benzynowych.

InPost pakuje przesyłki dla swoich odbiorców do ponad 3 milionów skrytek.

Polska sieć paczkomatów to największa tego typu infrastruktura w Europie.

Użytkownicy maszyny nr. 20 tys. otrzymali prezent niespodziankę - ekologiczny plecak z nasionami ziół.

– Polska sieć naszych urządzeń liczy już 20 tys.! Przeszliśmy bardzo długą drogę od urządzenia numer 1 do numer 20 tys. W tym czasie zrewolucjonizowaliśmy polski rynek usług kurierskich, wprowadzając całkowicie nową jakość w Polsce, która jest teraz implementowana w europejskim e-commerce. Obecnie koncentrujemy się na ekspansji na rynkach europejskich, gdzie trafia najwięcej naszych nowych urządzeń, ale nie zapominamy o rynku polskim. Zdecydowanie nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, jeżeli chodzi o liczbę urządzeń Paczkomat®. Nadal będziemy rozwijać tę sieć, także w Polsce, bo nasi klienci wciąż dopominają się o nowe lokalizacje, chociaż polska sieć urządzeń Paczkomat® to największa tego typu infrastruktura w Europie – podkreśla Rafał Brzoska, prezes i założyciel InPost.

59 proc. Polaków znajdzie Paczkomat w odległości, którą można pokonać w mniej niż 7 minut spacerem. Na obszarach miejskich taki lub krótszy dystans do urządzenia Paczkomat ma aż 85 proc. z nich. Istotnym atutem InPost jest również szybkość dostawy – aż 98 proc. przesyłek trafia do odbiorców już następnego dnia. Tylko w 2022 roku Grupa InPost w ramach usług kurierskich i w automatach Paczkomat® obsłużyła 744,9 milionów przesyłek.

Rafał Brzoska dodaje, że nie przez przypadek urządzenie nr 20 tys. zostało uruchomione w Dzień Ziemi.

Paczkomat InPost to najbardziej ekologiczna forma dostawy e-commerce, redukująca emisję CO2 i ograniczająca ruch samochodów w polskich miastach - zaznacza Brzoska.

Ekologiczny lovebrand

Dostawa do automatów Paczkomat generuje średnio aż o 97 proc. mniej emisji CO2 w porównaniu do naszej dostawy do domu . InPost może też pochwalić się największą flotą aut elektrycznych wśród firm kurierskich w Polsce. Na koniec 2022 roku były to 463 pojazdy. Pokonały one prawie 8 mln kilometrów, przewożąc aż 30 milionów przesyłek.

Maszyna numer 20 tys. stanęła w Olsztynie przy ulicy Kołobrzeskiej 6. Teren wokół maszyny został obsadzony roślinnością w ramach Programu InPost Green City, którego celem jest zazielenianie polskich miast we współpracy z samorządami. Na dachu automatu posadzone zostały innowacyjne, ekstensywne rozchodniki, dzięki którym Paczkomat® mniej się nagrzewa. Rozchodnik jest powierzchnią czynną biologicznie i ma właściwości odprowadzające wody opadowe oraz daje schronienie miejskim owadom. Klienci, którzy w Dzień Ziemi skorzystali z nowego automatu Paczkomat, mieli szansę otrzymać od InPost prezent niespodziankę – wyjątkowy, ekologiczny plecak z nasionami ziół.

Ekspansja międzynarodowa

Usługi Grupy InPost są dziś dostępne także dla klientów w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, krajach Beneluxu i we Włoszech. Na koniec 2022 roku InPost miał 8 633 urządzenia na rynkach międzynarodowych, co stanowi wzrost o 120 proc. rok do roku. W marcu br. uruchomiony został 5-tysięczny Paczkomat® w Wielkiej Brytanii, a w kwietniu 3-tysięczny we Francji.

Od samego początku ambicją Rafała Brzoski było wyjście poza granice kraju i stworzenie najbardziej rozpoznawalnego sukcesu biznesowego Polski na arenie międzynarodowej. Dziś InPost jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek w Europie, a sieć urządzeń Paczkomat® InPost jest największą i najwygodniejszą automatyczną siecią odbioru i nadawania przesyłek w Europie – to łącznie blisko 29 tys. nowoczesnych urządzeń.

