InPost rośnie w logistyczną siłę. Nowe centrum na starcie

W 2020 roku InPost będzie dysponować już 11 centrami logistycznymi: czterema powierzchniami Panattoni Europe, dotychczasową, rozbudowaną centralną sortownią w parku magazynowym P3 Piotrków, dwiema sortowniami w nowych parkach logistycznych – 7R Park Sosnowiec oraz 7R Park Warszawa, a także nowoczesnymi obiektami w parkach logistycznych MLP Poznań West, MLP Gliwice i MLP Wrocław West oraz KJF Park Balice.

- Zakończyliśmy właśnie najlepszy w historii firmy szczyt przedświąteczny, ale nie zwalniamy kroku, rozwijamy się dalej i już dzisiaj rozpoczynamy przygotowania do kolejnego sezonu świątecznego. W 2019 roku rozpoczęliśmy inwestycje w nowe sortownie w całej Polsce, dzięki czemu sprawnie realizujemy dostawy do 6 tys. Paczkomatów® w całej Polsce – także w małych miasteczkach i na wsi. W tym roku kontynuujemy tę strategię – kolejne centra logistyczne pozwolą nam na dalszy mocny wzrost przy zachowaniu najlepszych parametrów dostaw przesyłek. We wszystkich badaniach potwierdza się, że Polacy najchętniej wybierają Paczkomaty®, bo wygodnie i szybko odbierają w nich swoje zamówienia – wskazuje Rafał Brzoska, prezes InPost.

Systematycznie rośnie zapotrzebowanie na usługi InPost – liczba Paczkomatów® (6000 urządzeń w Polsce) przekroczyła skalę placówek własnych Poczty Polskiej (4600).

- Cieszę się, że firma InPost zdecydowała się na współpracę z nami. Jesteśmy otwarci na potrzeby i rozwiązania wymagane przez naszych klientów, czego efektem jest kolejna umowa najmu w ramach parku KJF Park Balice – komentuje Łukasz Wicher, współwłaściciel KJ Fundusz.