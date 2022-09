InPost to lider w oferowaniu nowoczesnych usług logistycznych i pierwsza firma w Polsce, która stworzyła sieć urządzeń Paczkomat®. W parku P3 Piotrków najemca posiada już swoją główną sortownię. Po zwiększeniu zajmowanej powierzchni wynikającej z nowo podpisanych umów, Inpost wynajmuje łącznie niemal 73 tys. mkw. i jest tym samym jednym z największych najemców w tej lokalizacji.

Naszym założeniem jest stworzenie najemcom możliwości do dalszego rozwoju i wspieranie naszych wieloletnich partnerów w osiąganiu sukcesu. Jako deweloper magazynowy dostarczamy obiekty w kluczowych lokalizacjach logistycznych, co pozwala firmom takim jak InPost, która zasłynęła ze stworzenia najnowocześniejszej w Polsce sieci paczkomatów, optymalizować łańcuchy dostaw i jeszcze sprawniej dostarczać przesyłki na terenie całego kraju. Ponad dwukrotne powiększenie wynajmowanej powierzchni w parku P3 Piotrków przez firmę InPost to potwierdzenie, że Piotrków jest doskonałą lokalizacją do prowadzenia działalności magazynowo-dystrybucyjnej na terenie kraju - mówi Iwona Sadowska, Interim Head of Leasing w P3 Logistic Parks w Polsce.