InPost rozszerza współpracę z MLP

InPost największy niezależny operator logistyczny w Polsce szybko rozszerza współpracę z MLP Group. Świadczy ona nowoczesne usługi dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. Firma dysponuje własnym zapleczem technologiczno-logistycznym, umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu.

– W związku z dynamicznym rozwojem naszej sieci Paczkomatów® (5000 urządzeń w Polsce) oraz usług kurierskich, podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu współpracy z MLP Group poprzez wynajem kolejnych nowych obiektów, które pozwolą nam jeszcze szybciej obsłużyć rosnące wolumeny przesyłek dystrybuowanych przez InPost. Nowe powierzchnie w parkach MLP Wrocław West i MLP Gliwice zwiększą wydajność obecnych naszych placówek w województwie dolnośląskim i śląskim . MLP Group doskonale rozumie nasze potrzeby co widać na odebranej we wrześniu sortowni w parku logistycznym MLP Poznań West– mówi Rafał Brzoska, prezes zarządu, InPost.

Wszystkie obiekty położone będą w najistotniejszych lokalizacjach magazynowych w kraju w pobliżu dużych aglomeracji miejskich. Pierwszy gotowy obiekt o powierzchni 8 800 m2 został już oddany do użytkowania we wrześniu br. w parku logistycznym MLP Poznań West. W 2020 roku MLP Group wybuduje dla operatora logistycznego kolejne dwie powierzchnie na ok. 17 400 m2 w parku MLP Gliwice oraz MLP Wrocław West w którym będzie jednocześnie pierwszym najemcą nowowybudowanego centrum logistycznego. W każdym z nich na cele magazynowe przeznaczone będzie ok. 7,7 tys m2 oraz ok. 1000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Wszystkie trzy inwestycje są realizowane w systemie build-to-suit i zostaną wyposażone w cross docki służące m.in. do sprawnego przeładunku, kompletowania i obsługi przesyłek kurierskich.

– Bardzo cieszymy się z szybkiego rozwoju naszej współpracy. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii, zapewniamy naszym klientom wysoki standard przy jednoczesnym dostosowaniu obiektów do indywidualnych wymagań najemców"- stwierdziła Agnieszka Góźdź, dyrektor Działu Sprzedaży na Polskę i Rumunię w MLP Group.

W zawartej transakcji najemcę reprezentowała firma doradcza Cresa.

– Dotychczasowa dobra współpraca z MLP Group oraz lokalizacje inwestycji były kluczowymi kwestiami dla naszego klienta przy podejmowaniu decyzji. Cieszymy się, że wymagania InPost dotyczące terminu dostarczenia obiektów i ich parametrów technicznych zostały zrealizowane przez dewelopera – mówi Katarzyna Bojanowicz, Business Development Director w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych firmy Cresa Polska.

Parki MLP Group to centra logistyczne zlokalizowane w najdogodniejszych regionach w kraju. MLP Wrocław West zlokalizowany jest w dzielnicy Kąty Wrocławskie ok. 9 km od stolicy Dolnego Śląska, MLP Poznań West w zachodniej części Poznania bezpośrednio przy drodze S11, a MLP Gliwice tylko ok. 6 km od centrum miasta.