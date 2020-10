InPost rozszerza zieloną flotę

W przyszłym roku 500 sztuk, a zielone dostawy w Warszawie do końca 2021 roku - InPost inwestuje we flotę.

InPost rozszerza flotę samochodów elektrycznych o 40 nowych Nissanów e-NV200 XL Voltia i e-NV 200. Samochody będą jeździć w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. W przyszłym roku InPost planuje zwiększenie floty do 500 samochodów elektrycznych, które będą dostarczały przesyłki w najważniejszych miastach w Polsce. Pierwszym całkowicie „elektrycznym” miastem z zielonymi dostawami do Paczkomatów InPost będzie Warszawa, gdzie zgodnie z planem nastąpi to do końca 2021 roku.

- Pozycja lidera rynku to nie tylko przywileje – ale także odpowiedzialność. W trosce o naszą wspólną przyszłość podjęliśmy strategiczną decyzję o inwestycji w samochody elektryczne. Flota 40 nowych samochodów wjeżdża na ulice polskich miast. Jesteśmy odpowiedzialni społecznie, a w obliczu problemów klimatycznych – z jakimi cały świat musi walczyć – inwestycja w samochody elektryczne powinna być ważną strategią dla każdej firmy logistycznej. Dostarczanie wielu paczek za pomocą elektrycznego samochodu do jednego Paczkomatu® wspiera redukcję emisji CO₂ i ogranicza korki w coraz bardziej zatłoczonych miastach, takich jak Warszawa – powiedział Rafał Brzoska, prezes InPost.

InPost rozbudowuje flotę samochodów, by zapewnić obsługę coraz większej liczby Paczkomatów, których w Polsce jest już ponad 8000. - Chcemy, żeby samochody we flocie InPost – obsługujące dodatkowe wolumeny z nowych Paczkomatów – były samochodami elektrycznymi. Dlatego w przyszłym roku, przy wsparciu z funduszu niskoemisyjnego transportu, planujemy zwiększyć naszą flotę samochodów elektrycznych do 500. Także w przyszłym roku pierwszym całkowicie bezemisyjnym dla naszych dostaw miastem będzie Warszawa – zapowiada Rafał Brzoska.