InPost stawia nowe paczkomaty i zwiększa udziały w rynku

Udział InPostu w polskim rynku wzrósł w ubiegłym roku do 48 proc. z 44 proc., natomiast w pierwszym kwartale 2022 roku wolumen obsłużonych przesyłek w Polsce wzrósł o 16 proc wobec szacowanego wzrostu całego rynku na poziomie 15 proc.

W pierwszym kwartale zostało postawionych 1 905 nowych paczkomatów, co zwiększyło ich łączną liczbę do 22 272 sztuk w całej grupie InPost.

Skorygowany wynik EBITDA Grupy wzrósł w pierwszym kwartale o 23 proc. do 409,1 mln zł.

Skorygowana marża EBITDA wyniosła 26,5 proc.

InPost odnotował 69,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2022 r. wobec 97,8 mln zł zysku rok wcześniej.

- Rok 2022 pomimo wielu wyzwań, które przyniósł, zaczął się dla InPostu dobrze. Zwiększyliśmy udziały w kluczowych dla nas rynkach. Osiągnęliśmy rekordowy, 94 - procentowy wzrost sprzedaży, której wartość wyniosła 1,54 mld zł. W Wielkiej Brytanii, pomimo spadku wolumenu rynku e-commerce w I kwartale o ponad jedną piątą, zwiększyliśmy wolumeny o 157 proc. i przekroczyliśmy nawet wysokie wolumeny notowane w IV kwartale 2021 r. – komentuje Rafał Brzoska, prezes InPost.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

We Francji, dzięki silnej pozycji w segmencie C2C InPost zwiększył wolumen o 8 proc., w porównaniu z szacowanym spadkiem rynku o 16 proc.

- W Polsce, po raz kolejny zwiększyliśmy udział w rynku pomimo rosnącej liczby maszyn paczkowych instalowanych przez naszą konkurencję. Spadek siły nabywczej miał negatywny wpływ na tempo wzrostu rynku e-commerce w pierwszym kwartale na większości rynków europejskich. Choć spodziewamy się, że ten trend się utrzyma w tym roku, wierzymy, że znaleźliśmy sposób na to, aby rosnąć szybciej niż konkurenci, nawet w tym trudniejszym czasie - mówi Rafał Brzoska.

Obecnie już 57 proc. Polaków ma paczkomat w odległości 7-minutowego spaceru od miejsca zamieszkania.

W Polsce w pierwszym kwartale liczba Paczkomatów InPost zwiększyła się o 912. Liczba osób korzystających z Paczkomatów InPost wzrosła w Polsce rok do roku o 13% przekraczając poziom 15,3 mln użytkowników. Z kolei we Francji, na koniec marca, liczba Paczkomatów InPost wzrosła do 651 i była ponad dwukrotnie większa niż na koniec 2021 roku.